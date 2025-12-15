HIITトレーニングの仕組みとメリット

HIITワークアウトを組み立てるときには、2つの異なるエクササイズの「バケツ」を考える必要があります。全力で行う動きと、リカバリーブロックの間に挟むことができる簡単な動きです。これら2つのカテゴリー内では、かなり柔軟に行えます。「HIITは特定のエクササイズではありません。短時間のバーストで最大限の努力をし、その間にリカバリーすることが重要です。基本的に、心拍数をすばやく上昇させ、フォームを崩すことなく挑戦できるものであれば、どんなものでもHIITワークアウトの一部にすることができます。これには、有酸素運動、自重運動、抵抗運動が含まれます」とタン氏は説明します。

リウは、インクラインウォーキング、階段を上る、ローイングなどのアクティビティは、アスリートが疲労しても安全に行えるため、素晴らしい運動だと指摘しています。「重いバーベルの持ち上げや高度なプライオメトリックなど、非常に技術的なものや危険なものは避けることをお勧めします」と彼女は付け加えます。「疲れるとミスを犯しやすくなり、フォームが崩れて怪我をする可能性があります。HIITは、安全に激しく動かせる動きに最適です」

休憩時間はアクティブリカバリーのためのものです。「私がよく使う例えは、音をミュートにするのではなく、音量を下げるようなものです。体を「オン」の状態に保ちながら、リカバリーできるように強度を緩和します」とリウは言います。実際には、動きを止めるのではなく、心拍数を下げるように、より遅く、よりコントロールされた動きをすることだと彼女は言います。「たとえば、20秒ハイニーをした場合、40秒のリカバリーはその場で歩いてもいいでしょう」と彼女は言います。

タンとリウは、ワークとリカバリーのインターバルに次のエクササイズを推奨しています。

高強度インターバル

スプリント

縄跳び

エアロバイク

ローイング

スキーエルゴ

ジャンピングスクワットやバーピーなどのジャンプ運動

筋力トレーニングのエクササイズ（ダンベル、ケトルベルなどを使用）

プランクジャック

プランクショルダータップ

マウンテンクライマー

リカバリーインターバル