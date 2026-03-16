トレーニングシューズとランニングシューズの違いとは

ランニングでもジムでのトレーニングでも、ハードなワークアウトに心地よく取り組めるよう、装備を適切に整える必要がある。ただ、アスレチックシューズは選択肢が多く、トレーニングシューズとランニングシューズのどちらが、選択したアクティビティに適しているのかを判断するのが難しいこともある。

出かけるとき、つい一番快適なシューズを履いてしまうかもしれないが、そのシューズが自分のワークアウトに適していなかった場合、けがのリスクが高まる恐れがある。

トレーニングシューズとランニングシューズの違いは何か。クロストレーニングシューズとランニングシューズには類似点もあるが、ランニングシューズは 長距離ランに対応するクッショニングを備えているのに対し、トレーニングシューズは幅広い運動パターンに対応するサポート性を備えている。

トレーニングシューズとランニングシューズのどちらかを選ぶ場合、次のワークアウトに最適なシューズを選ぶ方法を紹介する。