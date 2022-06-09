筋力トレーニングの効果を高める5つのヒント

次のレベルに挑戦する準備ができたら、まずテンポに集中しよう。動きを遅くすると、緊張状態にある時間、つまりセットの間に筋肉が緊張している時間が長くなる。ゆっくりしたペースで動くと、筋肉はより長い時間、緊張状態に耐えなければならない。エクササイズによっては、バランスを保ち、コントロールするために骨格筋を使うことになる。ただし、すべての動きを均等に遅くするのではなく、リフトを2つの部分に分割するのだ。ポジティブ（持ち上げる）パートは良いフォームを維持できるほどの速さ、ネガティブ（下ろす）パートはスピードを落として、少なくとも2倍の時間をかけるようにする。たとえば、スクワットの場合は、体を下げるのに3秒かけ、立つのに1秒かける。