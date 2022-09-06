エアリアルヨガの4つのメリット

エアリアルヨガがSNSで話題になったのは最近かもしれない。しかし、その起源は古代にある。 このところ話題になっている理由は、心血管系の健康増進や体のバランス向上などのメリットがあるとよく言われているからだ。

「エアリアルヨガは特殊な布を使って行う全身運動です。この布をハンモックと呼んでいます」と説明するのは、RYT 200認定ヨガインストラクターのマリアム・マイケルだ。 ハンモックを使うと、逆転のポーズを始めとする伝統的なヨガポーズを空中で行うことができる。 また、ハンモックを使うことで、チャレンジしやすくなるポーズもある。ハンモックが体重を支えてくれるので、ヨガマットの上でポーズを行うときよりも深くストレッチができるようになるからだ。

さらに、エアリアルヨガにトライすることで、何代にもわたって受け継がれてきた古代のプラクティスに触れられる。 「一連のアーサナ（ヨガポーズ）を、支えられながら、そして吊られながらも行います」E-RYT 500認定ヨガインストラクターのミシェル・ドーティニャックはこう説明している。

彼女によると、最近は「フィットネス、ダンス、アクロバット、ピラティス」の要素を融合させたエアリアルヨガのクラスもあるという。 クラスでこれらの要素の1つに重点を置くか、すべてを組み合わせるかはスタジオやインストラクターの嗜好により異なる。

エアリアルヨガにトライする目的がヨガプラクティスのレベルアップでもバリエーションの拡大でも、このワークアウトの主なメリットをチェックしよう。

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