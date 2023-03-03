デッド バグエクササイズのメリットをエキスパートが解説

デッドバグは体幹を鍛えるエクササイズに分類されるがそれ以上の効果がある、と指摘するのは理学療法博士のビル・ケリーだ。彼は 認定カイロプラクティックスポーツプラクティショナー（C.S.C.S.）の有資格者でもある。

デッドバグは効率的な動作に欠かせない5つの筋肉で構成された股関節屈筋群を鍛えるだけでなく、脳に働きかける効果もある。

「腕と脚を反対方向に往復させていくうちに、体幹を固定したまま正しく動かそうという強い意識が生まれます」と彼は言う。

認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト（C.S.C.S）の資格を持ち、筋力トレーニングガイド『Return to Center』の著者でもあるロッキー・スナイダーは、「デッドバグの目的は胸郭と骨盤をつなぐ筋肉を一定の硬さに維持しながら手足を動かすことです」と説明する。

腰や胴体と別々に手足を動かすことはそれほど簡単ではない、とスナイダーは指摘する。 「別々に動かすには、深層筋のコントロールと背骨周辺の筋力が必要です」

これらが積み重なると、スポーツをするとき、洗濯カゴを持ち上げるとき、バスに乗るときなど、すべての動作が改善する。

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