前腕の筋力アップに最適なエクササイズ

筋力トレーニングでは、上腕の筋肉を考えることが多いが、前腕も同様に重要だ。アスリートであろうとなかろうと、買い物袋を運ぶことからテニスやゴルフをすることまで、前腕は日常生活に関わる筋肉群であり、誰もがトレーニングすることができる。

「強い前腕は、持ち上げたり、投げたり、スイングしたり、バッグを運んだり、タイピングしたりするなど、日常生活に欠かせません。そのため、パフォーマンスと怪我の予防プログラムの基本的な部分ですが、しばしば見落とされがちです」と、D1トレーニングのコーチングとプロトレーニングのシニアディレクターである、認定ストレングス＆コンディショニングスペシャリストのクリフ・マーシャルは言う。

前腕の強さは、どれだけ進歩できるかにも影響します。握力がなければ、より重い重りを使ったり、より高い強度でトレーニングを続けたりすることはできません」と語るのは、理学療法士、理学療法博士であり、Alliance Regen & Rehabのプレーヤーヘルスディレクターであるデニス・コロン。

握力は、健康指標としてもよく使用される。既存の研究の2021年のレビューとメタ分析では、握力は一般的な健康状態、障害、脚力、早期の全原因死亡率、心血管死亡率の有用な指標であると結論付けられている。

「握力は、年を取るにつれて最初に衰えるものの一つであり、筋力トレーニングについて話すときに真剣に考えなければならないものです」と、Leading Edge Personal TrainersのACE認定パーソナルトレーナー兼共同設立者であるノエル・マッケンジーは述べている。

しかし、前腕の筋力に過度に集中する必要はない。認定パーソナルトレーナーであるリック・リッチー（NASM、DHSc、MS、LMT）は、握力が強いからといって長生きできるというわけではなく、むしろ全体的に健康的なライフスタイルを送っている可能性が高いことを示していると言う。

「握力が強い人は、おそらく立ち上がったり、物を拾ったり、物を運んだり、物を動かしたりしているでしょう。これは、より活動的で、より筋力を使ったライフスタイルの指標であり、そのライフスタイルは握力と相関し、握力は長寿と相関しています」

ここでは、前腕のすべての領域をターゲットにし、筋力とパフォーマンスを向上させるための、専門家が推奨する9つのエクササイズをご紹介しよう。