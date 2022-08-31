フィットネスルーチンに加えるべき5つのコアエクササイズ

体幹エクササイズのメリットは、大別すると、美しいボディづくりと身体機能向上が挙げられる。 クロスフィットのレベル1トレーナーであり、ACE認定パーソナルトレーナーとしても活躍するマイケル・ジュロームによると、ボディメイクの観点では、体幹トレーニングをすれば引き締まった体幹を作ることができ、特にシックスパックを形成する腹直筋が鍛えられるという。

また、強い体幹は背骨を守る力があり、上体を起こす、長時間立ったままでいる、歩く、食料品を運ぶ、芝刈り機のスイッチを入れる、子どもを抱き上げるといったさまざまな日常動作でも重要な役割を果たしている。そうジュロームと口をそろえるのは、ISSA認定パーソナルトレーナーのジャスティン・アグスティンだ。

体幹が鍛えられていれば、バランスの崩れや、体が通常とは異なる動き方をする代償動作を防ぐこともできる。

「体幹の筋肉が鍛えられていないと、支えきれなかった負荷に耐える代償動作が他の箇所に発生します。さまざまな部位に、妙な疼きや痛みが起きるでしょう」と、アグスティンは説明する。 そうなれば腰痛、姿勢やバランスの崩れ、安定感の欠如、長く立てなくなるといった現象が起きることがある。

さらには立ったり、重いものを持ち上げたりといった日常的な動作が難しくなるため、ケガのリスクも高まるようだ。