短時間でできる、トレーナーおすすめの腹筋ワークアウト

腹筋に焦点を当てたワークアウトでは、多くの効果が得られる。

「コアエクササイズを取り入れると、姿勢の改善、背骨の安定性向上、腰痛の予防、スポーツのパフォーマンス向上につながります」と語るのは、米国運動評議会（American Council on Exercise）認定のパーソナルトレーナー、ニコール・トンプソンだ。

腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋、脊柱起立筋、多裂筋、腰方形筋といった腹筋を鍛えることは、けがの予防（特に脊椎に関連するけが）にも役立つ。

「腹筋の力によって腰が適切に機能し、腰椎が前方に過度に湾曲するのを防いでいるのです」と、理学修士（M.S.）でC.S.C.S.（ 認定カイロプラクティックスポーツプラクティショナー）の資格を持つジェニファー・ノバクは言う。

腰がわずかに湾曲しているのは正常な状態だ。 ただし、腰が前方に湾曲し過ぎると（脊柱前湾症とも呼ばれる）背骨に負担がかかり、椎間板の損傷や疲労骨折といったけがのリスクが高まるとノバクは説明する。

とはいえ、腹筋ワークアウトに週に何時間も費やさなくても、筋力は高められる。 コアの筋肉をバランスよく鍛えるためにトンプソンが組み立てた、短時間でできる効果的な腹筋ワークアウトを紹介しよう。