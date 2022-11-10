あらゆるワークアウトに対応する、Nikeおすすめのピンクレギンス5選

あらゆるワークアウトに最適な、Nikeのピンクレギンス
購入ガイド
ワークアウトで視線を集める、カラフルで快適なレギンスを紹介。
ブラックのレギンスは定番で、ほぼすべてのアイテムとコーディネートできる。 しかし、たまには気分を変えて、ポップなカラー、たとえばピンクに挑戦してみよう。
Nikeコレクションに登場したピンクレギンスのラインナップは、最新テクノロジーを採用した素材を使用。どんな強度のワークアウトでも、トレーニング中、爽やかな着用感をキープする。
好きなワークアウトルーティンに合う、Nikeおすすめのピンクレギンスをチェックしよう。
あらゆるワークアウトに最適な、Nikeおすすめのピンクレギンス
1.ヨガに最適なピンクレギンス：ナイキ ヨガ ハイウエスト 7/8 レギンス
ヨガには、スムーズな動きをサポートして透け感もない、ピンクのナイキ ヨガ ハイウエスト 7/8 レギンスがおすすめ。 ポリエステルとスパンデックスの混紡素材が、体を包み込みながらしっかりカバー。しかも軽やかな着用感だ。 通気性に優れた素材と丈が短いデザインで、マットが汗で濡れて滑りやすくなるのを防いでくれる。
デザートベリーピンクのカラーは、ブラック、ブラウン、ホワイト、グレーのトップスとの相性が抜群。
主な特徴：
- XSから2XLのサイズ展開
- ハイウエストで体の中心線をカバー
- Nike Dri-FITテクノロジーが、さらりとした状態をキープ
（関連記事：おすすめのハイウエストワークアウトショートパンツ5選）
2.寒い季節のワークアウトに最適なピンクレギンス：ナイキ Therma-FIT ワン
スキーパンツのインナーとしても、毎朝の犬の散歩やランニング用としても、ミッドライズのウィメンズレギンス、ナイキ Therma-FIT ワンを選べば間違いない。
Nike Therma-FITテクノロジーを使用したブライトピンクのレギンスは、体温調節をサポートしながら、汗を逃がして寒い日に体が冷えるのを防いでくれる。
主な特徴：
- XSから2XLのサイズ展開
- 透けない素材でしっかりとカバー
- Nike Therma-FITテクノロジーにより、暖かくさらりとした状態をキープ
- ウエストバンドに2つの隠しポケットを配置
3.ランニングに最適なピンクレギンス：ナイキ ワン ラックス ウィメンズ ミッドライズ 7/8 レギンス
長距離でも短距離でも、ランニングで着用するレギンスには速乾性が最も重要だ。その点、ナイキ ワン ラックス ミッドライズ レギンスならハイインパクトのエクササイズに自信を持っておすすめできる。 Nikeが誇るDri-FITテクノロジーが肌から汗を素早く逃がすので、さらりとした状態が持続する。
このレギンスは、スタイルだけでなく快適な履き心地も重視。 サイドは縫い目のないデザインで肌にぴったりフィット。ピンクのカラーは、わずかにオレンジ色を含んだ色味を採用している。
主な特徴：
- XXSから2XLのサイズ展開
- ウエストバンドに3つの隠しポケットを配置
- スクワットテストに合格した透けない素材を使用
- Dri-FITテクノロジーが汗を逃がす機能を発揮
4.おすすめのプリント素材のピンクレギンス：ナイキ ワン ウィメンズ ミッドライズ プリント レギンス
ヨガ愛好家もクロスフィットのファンも、ランナーもバーエクササイズのマニアも、レギンスコレクションに刺激が欲しいならきらめくピンクのワークアウトレギンスがおすすめ。
ピンクのナイキ ワン ウィメンズ プリント レギンスは、お気に入りアイテムのNikeの他のワークアウトギアと同じ速乾素材を使用。優れた通気性と美しいスタイルを両立させている。 しかも、シルクのように柔らかく、素肌のような着用感を実現。
主な特徴：
- XXSから2XLのサイズ展開
- Dri-FITテクノロジーが抜群の通気性を発揮
- ウエストバンドにさりげなく配置された2つのポケットは、鍵やヘッドフォンの収納に便利
- ミッドライズのウエストバンドが運動中もずれずにフィット
5.暖かい季節のワークアウトに最適なピンクレギンス：ナイキ プロ 365 ハイウエスト 7/8 メッシュ パネル レギンス
通気性に優れたレギンスは、暖かい季節のワークアウトや高い室温で行うヨガクラスに最適。ナイキ プロ 365 ハイウエスト 7/8 メッシュ パネル レギンスは、通気性を徹底的に追求している。
第一に、汗を肌から素早く逃がすDri-FIT素材を使用。 また、ふくらはぎには通気性の高いメッシュパネルを配置して、空気の循環を強化している。 7/8丈のクロップドデザインなので、足首が見えて涼しさが持続する。
主な特徴：
- XXSから2XLのサイズ展開
- Dri-FITテクノロジーが抜群の通気性を発揮
- ふくらはぎに沿って配置されたメッシュパネルが通気性を強化
- 7/8丈で涼しさが持続
文：ガブリエル・カッセル