寒い季節におすすめのNikeレギンス

寒い季節におすすめのNikeのレギンス
購入ガイド
氷点下でのランに出掛けるときも、お気に入りの番組を見ている間も、Nikeのレギンスがあれば寒い季節でも快適だ。
防寒レギンスは、気温が下がってきたときに欠かせないアイテム。 柔らかくて心地いいものは、単独で履くのはもちろん、寒さ対策としてスノーパンツやスカートなどの衣類の下に重ね履きするのもおすすめだ。
極寒の早朝ランや、雪山でのスキー、ソファでくつろぐときなど、Nikeの防寒レギンスはさまざまなアクティビティで活躍する。 この記事を参考に、理想の一枚を見つけよう。
1.ナイキ Therma-FIT ワン ミッドライズ レギンス
Nike Therma-FITテクノロジー（寒い日も体温調節をサポート）、耐久性、透けない素材、体を包み込むタイトなフィット感など、暖かく心地よいランニング用レギンスの特徴をすべて備えたモデル。 ウエストバンドに隠しポケットが2つあるので、鍵やスマートフォンなどの貴重品もしっかり収納できる。
2.ナイキ Storm-FIT フェノム エリート ランニングタイツ
雨風で凍てつく寒さの中でのランには、ナイキ Storm-FIT フェノム エリート ランニングタイツのような防寒レギンスが欠かせない。 このタイツは、耐風性のある撥水素材で作られており、脚の裏側は通気性を高める特殊なニット構造になっている。
さらに、レギンス全体にリフレクティブ（再帰反射）素材のテーピングを施しているため、道路やトレイルでも視認性はばっちりだ。 ただし、レギンスが悪天候に耐えられとはいえ、天気が悪ければトレッドミルが最善の選択肢となる場合もあることを念頭に置いてほしい。
3.ナイキ プロ Therma-FIT ADV
柔らかいフリースの裏地付きで、しっかりとサポートしてくれるような着用感が特徴。寒い日の屋外でのトレッキングや、ほかのパンツの下に重ねて履くのにおすすめだ。 Therma-FITテクノロジーも使われているため、気温が下がっても優れた保温性を発揮する。
4.ナイキ Dri-FIT エアロスイフト ランニングタイツ
エリートランナーにとって、軽量で通気性に優れた防寒レギンスを選ぶことはとても重要だ。 ナイキ エアロスイフト タイツは、脚とともにシームレスに動くデザインが特徴。通気孔を配した「Flyvent」ウエストバンドにより優れた通気性を確保しており、特殊なリブ素材が熱気を素早く逃す。 それでも、特殊な裏地とサポート性の高い素材により、凍えるような気温でも耐えられるタイツだ。
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5.ナイキ Dri-FIT チャレンジャー ランニングタイツ
ナイキ Dri-FIT チャレンジャー レギンスは、ワークアウトにも普段使いにもおすすめだ。伸縮性のあるウエストバンドを内蔵しており、外側のドローコードで好みのフィット感に調節できるだけでなく、Dri-FITテクノロジーが肌から汗を逃がす。 サポート性と保温性を提供しながら、十分な伸縮性も発揮するNike Power素材を使用している。
6.ナイキ レペル チャレンジャー ランニングタイツ
天候が悪化しても、ナイキ レペル チャレンジャー タイツなら暖かくさらりとした状態をキープできる。 柔らかく滑らかで伸縮性のある撥水素材を使っているため、ウェアを調整することなく、走行距離を伸ばすことに集中できる。
文：ジュリア・サリバン