今買いたいNikeのベストな冬用ランニングギア

主な特長：

体の熱を閉じ込める

快適にカバー

調節可能なデザイン

リフレクティブ（再帰反射）素材を細部に使用

強風や雪のときのランニングでは、顔と首が辛くなる。 悪天候から守ってくれるデザインのネックウォーマーやスヌードの着用を検討しよう。

ぴったりとフィットするスヌードは体温を逃がさない。通気性が良く速乾性もあるので、汗で体を冷やすことがない。 スヌードは耳をカバーし、ジョギング中にしっかりフィットする。

コンバーチブルデザインなら、ナイキ Therma-FIT 360 ネックウォーマーがおすすめ。体の熱を閉じ込めるテクノロジーで、首を暖かな状態にキープしてくれる。めくりあげて顔を覆うこともできる。 このネックウォーマーは、リフレクティブ（再帰反射）素材を細部に使用しているので、薄暗い冬の日に最適だ。

ナイキ キルテッド ランニングラップは、体の熱を閉じ込めるNike Therma-FITテクノロジーと合成断熱素材で抜群に暖かい。 スカーフのようなラップだが、撥水性も備えている。

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