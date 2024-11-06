今買いたいNikeのベストな冬用ランニングギア

冬におすすめのNikeランニングギア
購入ガイド
断熱性に優れたシャツや雪に対応するシューズなどのNikeのギアを活用して、冬でもサボらずにランニングをしよう。
冬のランナーにとって、雪道でのランニングは通過儀礼のようなもの。 厳しい寒さにも対応したランニング用のギアがあれば、冬でも長距離を走るのが苦にならない。
ランニングルートが固い雪で覆われていても、強い向かい風が吹いていても大丈夫。この購入ガイドを参考にして冬におすすめのランニングギアを選び、暖かく快適に走り続けよう。
冬におすすめのNikeのランニングギア
1. Nike Therma-FITのランニングジャケット
主な特長：
- 体の熱を閉じ込める
- 通気性を調節可能
- 軽量
厳しい寒さでも暖かさを保つようにデザインされた軽量のランニングジャケット。 Nike Therma-FITテクノロジーが、体の熱を閉じ込める。撥水加工で雪や小雨をはじいてくれる。 さらに、通気孔によって優れた通気性が持続する。
このテクノロジーを搭載したジャケットの中には、通気性をさらに高めているベントシステムを備えたタイプがある。 脱ぎたくなったとき、パックに簡単に収納できるようにデザインされたタイプもある。 一部のジャケットは、オプションのフードを使わないときに襟の中に収納できる。
2. Nike Therma-FITのランニングベスト
主な特長：
- 体の熱を閉じ込める
- 撥水性
- 通気性を調節可能
- 簡単に引っ張れるジッパーの付いたポケット
寒い季節のランニングでも、すべての機能が必要とは限らない。 例えば、寒いけれど晴れている日。 Nike Therma-FITのランニングベストは、全身を覆う必要のないときに最適な定番アイテムで、だ。
一部のNikeのランニングベストにはジッパー付きのベントがある。これはグローブを着用しているときに便利だ。 ジッパー付きポケットには、ランニングの必需品を安全に収納できる。
3. 耐水性に優れたNikeのランニングパンツ
主な特長：
- 撥水性
- 複数のポケット
- ゆったりしたフィット感
レギンスやタイツよりもゆったりとしたフィット感を求める人には、耐水性に優れたNikeのランニングパンツがおすすめだ。ランニング中もさらりとした状態が持続する。 ポケットが複数あり、小物をたっぷり収納できる。
4. Nikeのネックウォーマー、ラップ、スヌード
主な特長：
- 体の熱を閉じ込める
- 快適にカバー
- 調節可能なデザイン
- リフレクティブ（再帰反射）素材を細部に使用
強風や雪のときのランニングでは、顔と首が辛くなる。 悪天候から守ってくれるデザインのネックウォーマーやスヌードの着用を検討しよう。
ぴったりとフィットするスヌードは体温を逃がさない。通気性が良く速乾性もあるので、汗で体を冷やすことがない。 スヌードは耳をカバーし、ジョギング中にしっかりフィットする。
コンバーチブルデザインなら、ナイキ Therma-FIT 360 ネックウォーマーがおすすめ。体の熱を閉じ込めるテクノロジーで、首を暖かな状態にキープしてくれる。めくりあげて顔を覆うこともできる。 このネックウォーマーは、リフレクティブ（再帰反射）素材を細部に使用しているので、薄暗い冬の日に最適だ。
ナイキ キルテッド ランニングラップは、体の熱を閉じ込めるNike Therma-FITテクノロジーと合成断熱素材で抜群に暖かい。 スカーフのようなラップだが、撥水性も備えている。
（関連記事：Nikeおすすめの冬のハイキングギア）
5. Nikeのランニンググローブ
主な特長：
- 指先がタッチスクリーン対応
- 汗を逃がす
- 手首部分がしっかりフィットして暖かい
指が暖かい状態だと、気温が低くても完走できる。 かさばらないすっきりしたグローブにするか。それとも、抜群に暖かいフリース素材のグローブの方がいいか。Nikeのランニンググローブなら、どちらのタイプでも指先から手首まで守ってくれる。 手首部分がぴったりフィットして体温を閉じ込め、速乾性テクノロジーでさらりとした肌触りだ。
グローブを脱がなくても、プレイリストの曲変更やランニング仲間の写真撮影ができるのも嬉しい。 親指と人差し指にシリコン製のグリップが付いていて、タッチスクリーンに対応する。
（関連記事：Nikeおすすめのランニンググローブ）
6. Nikeのフリース素材のヘッドバンドとランニングビーニー
主な特長：
- 柔らかいフリース素材
- 最適なフィット感
- 汗を逃がす
屋外でのランニング中に強風から耳を保護するには、フリース素材のNikeヘッドバンドシリーズがおすすめだ。動いてもしっかりフィットしてずれることがない。 抜群に暖かくて、柔らかく毛足の長い快適なフリース素材のヘッドバンドと。ふわふわしたフリースの裏地が付いたヘッドバンド。お好みのタイプを選ぼう。
頭まですっぽり覆いたいなら、Nikeのランニングビーニーの方がよいだろう。 ストレッチ素材を使用したスリムフィットのタイプ（例：スカルキャップ）や、速乾性素材を使用した従来型ビーニーのようなニットタイプがある。 耳まで覆えば、柔らかなフリース素材が寒さを寄せつけない。
7. 寒い季節におすすめのNikeのソックス
主な特長：
- 通気性に優れたウール混紡素材
- 汗を逃がす
- 足裏のクッショニング
メンズサイズとウィメンズサイズで展開されているナイキ エブリデイ ウール クッションド クルーソックスは、寒い日のアクティビティに最適なアイテム。
保温性素材と通気性素材をバランスよく組み合わせ、メッシュ素材が通気性を発揮する。
8. ナイキ ペガサス トレイル ランニングシューズ（GORE-TEXを使用）
主な特長：
- 防水性
- ソールのトラクションパターンがグリップ性を発揮
- 変化に富む地形で安定性を提供
ぬかるんだトレイルには、ナイキ ペガサス トレイル 5 GORE-TEXがおすすめ。耐久性に優れた定番シューズだ。 GORE-TEXテクノロジーが防水性を発揮し、雪でも足をさらりとした状態にキープ。足首部分の履き口が雨や泥の侵入を防止する。 保護機能が強化されても、ナイキ ペガサス トレイル ランニングシューズの軽くて快適な履き心地は変わらない。
ReactXミッドソールが、変化に富む地形で反発力に優れたエネルギッシュな履き心地を提供。 3Dプリントを施したトゥキャップで保護力と耐久性を強化したデザインは、トレイルにもロードにも最適だ。
（関連記事：寒い気候に対応するNikeランニングシューズ4選）
9. ナイキ ウィンフロー 11 GORE-TEX ロード ランニングシューズ
主な特長：
- 防水性に優れたアッパー
- ゆとりのある前足部
- 高い通気性
ナイキ ウィンフロー 11 GORE-TEX シューズは、まるで暖かなジャケットを足に纏ったような履き心地。 Cushlon 3.0フォームとミッドソールに内蔵されたフルレングスのNike Airユニットに、伸縮性に優れた足中央部のバンドとゆとりのある前足部を組み合わせることで、快適性を最適化。 防水性に優れたアッパーが、つま先をさらりとした状態にキープするデザインだ。
（関連記事：冬のランニングシューズを選ぶポイント）
文：エミリー・シファー