寒い気候に対応するNikeランニングジャケットの選び方

パファージャケットやパファーベストは、ダウンや合成素材の中綿が入った、断熱層が最も厚いアウターレイヤーだ。 断熱層が厚くなっても、軽量性は損なわれていない。

冬のランニングにおすすめのNikeパファージャケットは、Therma-FITテクノロジーを搭載。通気性を強化しつつ、かさばりを抑えて保温性を最大限に高めている。 このコレクションのジャケットは、リフレクティブ（再帰反射）素材を使用したデザインや収納可能なパッカブルフード、ジッパー付きベントも備えている。 伸縮性のあるサムホール付きで手までカバーできるものや、肌触りが心地よいフリースの襟が付いたスタイルもある。

Nike Therma-FIT ADV仕様のジャケットはさらに高性能だ。ボディマッピング技術により、特に暖かく保ちたいコアなどの部位で断熱性を発揮しながら、他の部位（脇下など）の通気性を確保している。

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