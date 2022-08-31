犬と一緒に走るための8つのヒント

ペットと屋外を走る場合、天候は無視できない。 1年の間には、屋外で犬と走る習慣を諦めなければならない時季もある。 気温が極端に低い季節や、暑い季節は特にそうだ。



夏



犬は毛皮をまとっているため、暑さや湿気にうまく対応できない。 気温が27℃以上、あるいは湿度が70％以上になったら、犬とのランニングを控えたほうがよい。 たとえば、気温が上昇する午後を避けて朝に走ったり、暑さが一段落するまで完全に休止したりする。



暑い日に犬と走れば、犬が熱中症、脱水症、熱疲労で苦しむリスクも高くなる。 どの症状も重篤化する可能性があり、動物病院へ急行することになりかねない。



暑い日は、舗装された硬い路面が犬の足にダメージを与える可能性もある。草地や日陰のトレイルで走ることを検討しよう。 舗装された路面は熱を吸収するため、常に外気よりも熱くなる。 アメリカン・ケンネル・クラブのおすすめは、手で路面の温度をテストすること。手を路面に付けて、10秒間そのままでいられたらOKだ。



冬



寒い日の方が、犬と一緒に走りやすい。 多少の危険があるとしても、寒い日の屋外が好きな犬は多い。 なんといっても毛皮をまとっている。



寒い中で犬と一緒に走れるかどうか判断するのは簡単だ。 自分が寒すぎると思うなら、犬にとっても寒すぎる。 外に出るにしても、冬は安全を期して距離を短めにした方がよい。



犬が寒さを好むかどうかは、犬種、大きさ、毛皮の厚さによる。 すべての犬が寒い日のランニングに向いているわけではない。飼い主は、凍傷、風焼け、体温低下などの危険に注意すること。 犬の方が地面に近いので、人間よりも冷えやすいことを頭に入れておこう。



暑い日と同様に、寒い日も犬の足を痛めないように注意する。 犬用のブーツを購入すれば、犬の足を暖かく保てる。さらには塩化化合物でできた凍結防止剤からも足を守ってくれる。 冷たい路面も、凍結防止剤も、犬の柔らかい足にとっては脅威だ。