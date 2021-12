Bra By Trina: moda en sujetadores deportivos

"Este modelo me recuerda a las fiestas de los 90. Cualquiera que me conozca sabe que me encantan los conjuntos con prendas a juego. Creo que no te puedes equivocar con un look combinado y, además, ¿a quién no le gusta una dosis doble de vaquero?

Si soy sincera, nunca me había decantado por sujetadores deportivos con copas moldeadas, pero ahora me doy cuenta de lo que me estaba perdiendo. Me siento muy segura con este modelo. Gracias al acolchado el movimiento del pecho es mínimo, y me ha sorprendido mucho lo ligero que es. El ajuste y el material suave hacen que sea muy ceñido, ¡me encanta! Además, no tengo que ajustar los tirantes continuamente ni comprobar que no se me ha desabrochado nada. Este es, sin duda, el sujetador más fiable que he tenido nunca".