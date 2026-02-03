Cómo elegir el sujetador deportivo adecuado
Guía de compra
Los sujetadores deportivos Nike satisfacen muchas necesidades distintas. Echa un vistazo a los mejores.
Un sujetador deportivo cómodo y con sujeción puede marcar la diferencia a la hora de entrenar. Por eso, saber cómo elegirlo es esencial para encontrar un diseño con el ajuste adecuado para tus sesiones.
Existe una gran variedad de sujetadores deportivos en el mercado fabricados con diferentes características en función de los niveles de esfuerzo y la sensación deseada. Nike tiene diferentes diseños de sujetadores deportivos:
- Si buscas el sujetador con una sujeción óptima para entrenamientos de alta intensidad, prueba el Nike Rival, que cuenta con aros flexibles y un cómodo relleno.
- El modelo Nike Swift ofrece a las runners una sujeción excelente, lo que ayuda a reducir el movimiento de los tejidos para que puedas concentrarte en el ejercicio.
- Nike Universa es una gran opción si estás planeando un entrenamiento de alta intensidad y quieres un sujetador que no muestre el sudor.
- Si eres una atleta con una mentalidad ganadora, el Nike Swoosh es la mejor opción. Te ofrece la máxima protección en todos tus movimientos.
- El Nike Pro Seamless es una opción perfecta para ti cuando te mueves mucho. Te ayuda a sentirte segura durante el entrenamiento, ya que muestra tu progreso en lugar de las costuras.
- Si buscas un sujetador con protección minimalista, elige el Nike Indy, una opción elegante que te proporciona sujeción, libertad para flexionarte y un ajuste favorecedor.
- El Nike Zenvy te permite estirarte libremente y con suavidad gracias a su tejido InfinaSoft.
Recuerda que el sujetador deportivo adecuado debe ofrecer un ajuste ceñido y permitir movimientos flexibles. Si no se ajusta correctamente, puede producir roces, no ofrecer sujeción o apretarte alrededor de la caja torácica.
Lee esta guía con consejos sobre cómo elegir el sujetador deportivo perfecto.
Relaciona la actividad y el impacto
Los sujetadores deportivos Nike están disponibles en todos los niveles de sujeción. Ten en cuenta la siguiente información a la hora de decidir cuál es el nivel de sujeción adecuado según tus necesidades, que puede variar en función del entrenamiento que hagas.
Sujetadores deportivos de sujeción alta
Los ejercicios de alto impacto como correr, saltar o empujar un trineo implican grandes movimientos. Este tipo de ejercicio requiere un sujetador deportivo para actividades de alto impacto, diseñado para sujetar y contener bien el pecho y limitar los movimientos. Al minimizar el dolor de pecho y las posibles distracciones, estos modelos son perfectos para el tenis, el baloncesto y las sesiones de HIIT.
Los sujetadores deportivos de sujeción alta Nike Dri-FIT incorporan tirantes anchos, cierres seguros en la espalda y copas con sujeción. Dar importancia a la contención es fundamental para evitar que roce o apriete.
Si tienes más talla de pecho, te recomendamos los sujetadores deportivos de sujeción media o alta, incluso para hacer ejercicios de bajo impacto. La sujeción adicional aporta compresión y cobertura para que sientas comodidad y sujeción cuando hagas ejercicio.
Sujetadores deportivos de sujeción media
Opta por un sujetador deportivo de sujeción media para los ejercicios de impacto medio, entre los que se pueden incluir el ciclismo, el remo y los entrenamientos de fuerza. Aunque estos tipos de ejercicio requieren compresión y sujeción multidireccional, no se necesitan al nivel tan elevado que ofrecen los sujetadores deportivos de sujeción alta.
Los sujetadores deportivos de sujeción media Nike Dri-FIT están confeccionados con un tejido suave y cómodo que ofrece la sujeción necesaria para mantener todo en su sitio. Esta clase de sujetador es ideal para tamaños de copa más pequeños, aunque es posible que las personas con una talla de pecho más grande prefieran llevar un sujetador deportivo de sujeción media para los ejercicios de bajo impacto.
Sujetadores deportivos de sujeción ligera
Los ejercicios de bajo impacto como el pilates, el yoga o el levantamiento de peso implican menos movimiento. Por esta razón, para practicarlos es adecuado un sujetador deportivo de sujeción ligera.
Los sujetadores deportivos de sujeción ligera Nike Dri-FIT son ligeros, cómodos e ideales para el día a día, incluso si no vas a entrenar. El suave tejido transpirable se estira para acompañarte en tus movimientos.
Encuentra tu talla de sujetador
Encontrar un sujetador deportivo con el ajuste correcto es fundamental para tu comodidad. Obtén más información sobre cómo tomar las medidas de tu talla de sujetador.