Cómo elegir el sujetador deportivo adecuado

Un sujetador deportivo cómodo y con sujeción puede marcar la diferencia a la hora de entrenar. Por eso, saber cómo elegirlo es esencial para encontrar un diseño con el ajuste adecuado para tus sesiones.

Existe una gran variedad de sujetadores deportivos en el mercado fabricados con diferentes características en función de los niveles de esfuerzo y la sensación deseada. Nike tiene diferentes diseños de sujetadores deportivos:

Si buscas el sujetador con una sujeción óptima para entrenamientos de alta intensidad, prueba el Nike Rival , que cuenta con aros flexibles y un cómodo relleno.

, que cuenta con aros flexibles y un cómodo relleno. El modelo Nike Swift ofrece a las runners una sujeción excelente, lo que ayuda a reducir el movimiento de los tejidos para que puedas concentrarte en el ejercicio.

ofrece a las runners una sujeción excelente, lo que ayuda a reducir el movimiento de los tejidos para que puedas concentrarte en el ejercicio. Nike Universa es una gran opción si estás planeando un entrenamiento de alta intensidad y quieres un sujetador que no muestre el sudor.

es una gran opción si estás planeando un entrenamiento de alta intensidad y quieres un sujetador que no muestre el sudor. Si eres una atleta con una mentalidad ganadora, el Nike Swoosh es la mejor opción. Te ofrece la máxima protección en todos tus movimientos.

es la mejor opción. Te ofrece la máxima protección en todos tus movimientos. El Nike Pro Seamless es una opción perfecta para ti cuando te mueves mucho. Te ayuda a sentirte segura durante el entrenamiento, ya que muestra tu progreso en lugar de las costuras.

es una opción perfecta para ti cuando te mueves mucho. Te ayuda a sentirte segura durante el entrenamiento, ya que muestra tu progreso en lugar de las costuras. Si buscas un sujetador con protección minimalista, elige el Nike Indy , una opción elegante que te proporciona sujeción, libertad para flexionarte y un ajuste favorecedor.

, una opción elegante que te proporciona sujeción, libertad para flexionarte y un ajuste favorecedor. El Nike Zenvy te permite estirarte libremente y con suavidad gracias a su tejido InfinaSoft.

Recuerda que el sujetador deportivo adecuado debe ofrecer un ajuste ceñido y permitir movimientos flexibles. Si no se ajusta correctamente, puede producir roces, no ofrecer sujeción o apretarte alrededor de la caja torácica.

Lee esta guía con consejos sobre cómo elegir el sujetador deportivo perfecto.