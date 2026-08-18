Chaquetas de invierno para mujer: enfréntate al frío
ada chaqueta de invierno para mujer Nike está diseñada con tecnología profesional para ayudarte a rendir al máximo, incluso cuando hace frío. Enfréntate a los elementos con comodidad gracias a los revestimientos repelentes al agua, que mantienen la lluvia a raya. Las capuchas ajustables te permiten regularlas óptimamente. ¿Vas a subir el ritmo? Busca modelos con tecnología Nike Dri-FIT. Este innovador tejido capilariza el sudor de la piel para que se evapore rápidamente, de modo que estés seca y fresca durante más tiempo. Los puños y los dobladillos elásticos bloquean las corrientes de aire y retienen el calor para que te concentres en cumplir tus objetivos. Las cremalleras delanteras te permiten adaptar el grado de protección. Para disfrutar de la máxima comodidad, elige un abrigo para mujer de invierno con forro de tejido Fleece, muy suave al tacto.
¿Entrenas al aire libre? Escoge una chaqueta ligera de invierno para mujer para que nada te estorbe. El tejido elástico se mueve contigo para ofrecerte una libertad de movimiento total mientras corres, saltas y giras. Si hace más frío, ponte un modelo acolchado. El relleno, tan ligero como una pluma, retiene el aire en los bolsillos para ofrecer mayor calidez sin añadir peso. ¿Quieres versatilidad? Lo tuyo son los chalecos, ideales para llevar sobre una sudadera. Los prácticos bolsillos laterales son perfectos para guardar las pertenencias imprescindibles y también para calentar las manos.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para colaborar, elige una chaqueta para mujer de invierno con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Aún no hemos alcanzado nuestro objetivo, pero vamos por buen camino.