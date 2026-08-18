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Chaquetas de invierno para mujer

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta gruesa de tejido Fleece - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chaqueta gruesa de tejido Fleece - Mujer
129,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Chaqueta para la nieve
Materiales reciclados
Nike ACG "Mystery Lights"
Chaqueta para la nieve
399,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
119,99 €
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Chaqueta con cremallera completa Therma-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
ACG Canwell Glacier
Chaqueta con cremallera completa Therma-FIT ADV - Mujer
199,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaqueta reversible Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta reversible Therma-FIT - Mujer
124,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Chaqueta Repel de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Chaqueta Repel de running - Mujer
74,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Chaqueta de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Storm-FIT Swift
Chaqueta de running - Mujer
139,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaleco de running Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
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Chaleco de running Therma-FIT - Mujer
99,99 €
Jordan Flight
Jordan Flight Chaqueta de plumón - Mujer
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Chaqueta de plumón - Mujer
369,99 €
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Chaqueta de running Storm-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift Aerogami
Chaqueta de running Storm-FIT - Mujer
234,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Chaleco acolchado Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Brooklyn
Chaleco acolchado Therma-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Chaleco de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Chaleco de running - Mujer
30 % de descuento

Chaquetas de invierno para mujer: enfréntate al frío

ada chaqueta de invierno para mujer Nike está diseñada con tecnología profesional para ayudarte a rendir al máximo, incluso cuando hace frío. Enfréntate a los elementos con comodidad gracias a los revestimientos repelentes al agua, que mantienen la lluvia a raya. Las capuchas ajustables te permiten regularlas óptimamente. ¿Vas a subir el ritmo? Busca modelos con tecnología Nike Dri-FIT. Este innovador tejido capilariza el sudor de la piel para que se evapore rápidamente, de modo que estés seca y fresca durante más tiempo. Los puños y los dobladillos elásticos bloquean las corrientes de aire y retienen el calor para que te concentres en cumplir tus objetivos. Las cremalleras delanteras te permiten adaptar el grado de protección. Para disfrutar de la máxima comodidad, elige un abrigo para mujer de invierno con forro de tejido Fleece, muy suave al tacto.


¿Entrenas al aire libre? Escoge una chaqueta ligera de invierno para mujer para que nada te estorbe. El tejido elástico se mueve contigo para ofrecerte una libertad de movimiento total mientras corres, saltas y giras. Si hace más frío, ponte un modelo acolchado. El relleno, tan ligero como una pluma, retiene el aire en los bolsillos para ofrecer mayor calidez sin añadir peso. ¿Quieres versatilidad? Lo tuyo son los chalecos, ideales para llevar sobre una sudadera. Los prácticos bolsillos laterales son perfectos para guardar las pertenencias imprescindibles y también para calentar las manos.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para colaborar, elige una chaqueta para mujer de invierno con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Aún no hemos alcanzado nuestro objetivo, pero vamos por buen camino.