Hacer ejercicio durante la regla. Respuestas a lo que no preguntas

¿Sí o no?

Quizás hayas oído a algún instructor o instructora de yoga decir en clase: "Quien tenga la regla, que se ponga en la postura del niño". Esto se debe a que algunas personas creen que hacer inversiones cuando se tiene la menstruación altera el flujo natural porque esta se considera parte del apana en términos de yoga. "Apana" significa que el flujo de energía de tu cuerpo se mueve hacia abajo y es una forma natural de purificar el cuerpo.

Entonces, ¿deberías evitar estas posturas? Desde un punto de vista fisiológico, no hay ningún problema en que las hagas. No hay pruebas concluyentes que demuestren que debas evitar las inversiones cuando tienes la regla. La sangre menstrual se libera con las contracciones del útero, por lo que estas posturas ni interrumpen el flujo ni cambian su dirección.

No obstante, deberías tomarte las sesiones de yoga con calma. Como siempre, haz aquello con lo que tu cuerpo se sienta bien. Los ciclos menstruales varían según la persona o incluso el mes, por lo que no hay una sola respuesta a la pregunta de si debes o no ponerte en posturas invertidas. Algunas personas pueden marearse y, en consecuencia, no sentirse bien con las inversiones. Si no lo tienes claro, modifícalas o sáltatelas y pasa más tiempo en la postura del niño. No pasa nada por no hacer inversiones algunos días del mes.