9 consejos de entrenamiento de maratón importantes para runners principiantes

¿Cómo es aquel dicho? "No prepararse es prepararse para fracasar". Es un poco duro, pero en parte es verdad, sobre todo en cuanto a retos físicos, como la preparación para una maratón.

Pero el fracaso es subjetivo. Lo importante es que te prepares para cosechar tantos logros como puedas. ¿Y aquí qué entendemos por logros? Pues evitar lesionarte (cuidar de tu cuerpo durante todo el entrenamiento), confiar en tus habilidades, seguir una alimentación equilibrada que te ayude a conseguir los dos puntos anteriores y disfrutar tanto del entrenamiento como de la competición.

Si tienes tiempo, Joe DiNoto, fundador de Orchard Street Runners, recomienda leer "Método Hanson de entrenamiento para maratón". Es un libro perfecto para los principiantes que quieren prepararse para su primera maratón. Además, DiNoto lo considera una obra de referencia para comprender el entrenamiento desde el punto de vista de la fisiología, la alimentación y la recuperación.

Raj Hathiramani, coach de running de nivel 1 certificado por la USATF y acreditado por la RRCA, comenta que todo plan de entrenamiento para una maratón debe tener en cuenta lo siguiente: el tiempo que lleves corriendo, tu condición física actual, las lesiones y enfermedades que puedas tener, los aspectos de tu vida cotidiana, como el estrés al que te someta tu trabajo, y los objetivos que buscas cumplir en la carrera.

Además, añade que los planes semanales para principiantes deben combinar los entrenamientos de running (sesiones a ritmo relajado, sesiones largas y sesiones de intervalos o de tiempo) con ejercicios frecuentes de fuerza y cross training. En cuanto a la distancia recorrida, el objetivo es aumentarla gradualmente, como mucho entre un 10 y un 15 % a la semana. Por otra parte, debes evitar concatenar los entrenamientos intensos para prevenir el síndrome del sobreentrenamiento y cualquier posible lesión.