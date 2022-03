Qué comer antes de una carrera según los nutricionistas

Cuando se tiene un evento por la mañana temprano, como una maratón, tal vez sea mejor tomar una cena rica en carbohidratos la noche anterior a la carrera en lugar de comer mucho las horas previas, según Dana Ellis Hunnes, dietista titulada en el UCLA Medical Center y autora de Recipe for Survival.

Si decides cenar carbohidratos la noche anterior a la carrera, puedes desayunar un plátano y un puñado de frutos secos. Esto te aportará una carga rápida de carbohidratos y la pequeña cantidad de proteína y grasa de los frutos secos te ayudará a mantener esa energía, según la dietista.

Hunnes añade que como una carrera de 5 km se considera corta, no es necesario que ingieras tantos carbohidratos. En ese caso, bastaría con asegurarse de comer suficiente antes de la carrera. Lo mejor suele ser unas dos horas antes, de manera que te dé tiempo a hacer la digestión.

Para una carrera que tiene lugar por la tarde o un evento de atletismo, que suelen ser por la noche, la cosa cambia. Al contrario de lo que pueda parecer, tomar una cena copiosa antes no es la mejor opción, ya que podrías llenarte demasiado, de acuerdo con Julia Denison, dietista titulada, nutricionista deportiva y entrenadora de carreras campo a través en institutos.

"Si vas a correr por la tarde o por la noche, es imprescindible que comas de manera normal durante el día", sugiere Denison. "Por ejemplo, si tienes una carrera a las 19:00, es recomendable que desayunes, almuerces y cenes bien y que tomes algún tentempié a lo largo del día".

Denison aconseja cenar entre tres y cuatro horas antes de la carrera, y picar algo rico en carbohidratos entre 30 y 60 minutos antes de la carrera.

La noche antes de una carrera, sus jóvenes atletas tienen un ritual que les encanta: la fiesta de la pasta. Denison no está segura de que esto ayude realmente a mejorar su rendimiento, pero considera que es un elemento que refuerza el vínculo entre los miembros del equipo y puede aumentar la confianza en ellos antes de una carrera.

A veces está bien recordar que lo importante no es solo lo que comes y cuándo lo comes, sino la compañía. Una gran cantidad de runners, si no la mayoría, desarrollan rituales antes de una carrera. Estos pueden estar relacionados con la ropa que llevan, con cómo se atan los cordones o con escuchar siempre la misma canción antes de la carrera. Comer con colegas de running el día antes de una carrera importante puede proporcionar ese punto extra de constancia y seguridad, de acuerdo con Denison.