¿Qué son los electrolitos y para qué los necesitas?

Ya hemos visto que los electrolitos tienen muchas ventajas. Pero ¿significa eso que debes añadir una dosis adicional en forma de polvos y geles a tu botella de agua o comprar bebidas energéticas? No necesariamente.

No hay un acuerdo sobre cuánto ayudan realmente los suplementos al rendimiento deportivo. En un estudio de 2020 publicado en la revista Clinical Journal of Sports Medicine, se observó a 266 runners de ultramaratón que iban a correr en un terreno difícil en el desierto.

Se midieron sus niveles de sodio y se hizo un seguimiento de los síntomas relacionados con los electrolitos. Se comprobó que al administrar suplementos no se evitaban las nauseas ni los calambres aunque un buen número de los atletas tomaba electrolitos para controlar ese tipo de problemas.

Una parte de este reto está en que muchos atletas no cuentan con un programa de hidratación adaptado a sus necesidades, tal y como sugiere un estudio de 2018 publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition. Y es que perfectamente puedes estar corriendo junto a alguien que suda la mitad que tú. Si las dos personas tomáis la misma cantidad de agua y electrolitos, una podría no estar tomando suficiente y la otra, demasiado.