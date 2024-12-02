3 entrenamientos de cinta que pueden mejorar tu condición física

Los entrenamientos de cinta van mucho más allá que correr o caminar sin desplazarte. La cinta te permite cambiar la velocidad, la elevación e incluso configurar intervalos de distinta velocidad e inclinación. Por eso es la herramienta definitiva para aumentar tu resistencia cardiovascular.

Jeff Watters, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, señala que el cardio significa simplemente mantener la frecuencia cardíaca a un nivel estable o aeróbico. Sin embargo, la cinta no solo es buena para perfeccionar tu condición aeróbica.

De acuerdo con Vanessa Liu, entrenadora personal certificada por la National Academy of Sports Medicine (NASM), la cinta se puede integrar en una rutina de entrenamiento en circuito o en un entrenamiento HIIT, por ejemplo.

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Una forma de mejorar la condición física en cinta es crear un circuito: camina a ritmo rápido o corre a un ritmo lento, detente y haz un ejercicio de entrenamiento de fuerza durante unos minutos. Después, vuelve a la cinta para continuar el circuito.

Liu comenta que así los entrenamientos de cinta son increíblemente eficientes. Puedes hacer entrenamientos de cardio y de fuerza en un solo entrenamiento de cinta.

Además, si prefieres los entrenamientos de cinta de bajo impacto, puedes caminar con peso para añadir un poco de intensidad sin tener que hacer un sobreesfuerzo. Liu recomienda utilizar mancuernas ligeras para hacer press por encima de la cabeza o curls de bíceps.