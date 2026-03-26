5 consejos aprobados por entrenadores para mejorar en running (¡de verdad!)

Antes de ajustar variables como la velocidad, la intensidad o la distancia, empieza por lo básico: salir a correr con regularidad.

De acuerdo con Paul Warloski, coach de running certificado por la RRCA y residente de Milwaukee: «La clave para entrenar, sobre todo en el caso de los principiantes, es la constancia». «Haz tres o cuatro sesiones de running a la semana, de media hora cada una. Y complétalas todas aunque tengas que hacerlo andando. Es la forma que tiene tu cuerpo de adaptarse, y terminará por hacerlo».

Correr a horas similares en días fijos ayuda a tu sistema nervioso a anticipar el esfuerzo, lo que puede hacer que los entrenamientos sean más fáciles. Con el tiempo, la consistencia permite a los runners aumentar gradualmente la distancia sin sobrecargar las articulaciones o el tejido conectivo.

Nota de evidencia: el entrenamiento aeróbico constante y de alta intensidad está estrechamente relacionado con las mejoras en el VO₂ máximo y la economía de carrera en runners recreativos.

Asesoramiento experto con las guías de running: encuentra inspiración y llega más lejos con una guía de running de Nike Run Club, una sesión privada dirigida por un/a coach dondequiera que decidas sumar kilómetros.