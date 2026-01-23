Si eres un runner de media o larga distancia que busca reducir el tiempo de su mejor marca personal, ya sea en los 10 km o en la maratón , es fundamental que incorpores sesiones de tempo en tu programa de entrenamiento. A diferencia del fartlek, donde se alterna la intensidad cada pocos minutos, en las sesiones de tempo se necesita constancia. No es exactamente un entrenamiento de velocidad, pero tampoco es una sesión suave.

"Tienes que llevar un ritmo más lento que el de carrera", explica Kaleigh Ray, fisióloga del ejercicio con certificación del ACSM y experta biomecánica del running. "A diferencia de las competiciones, donde se hace el máximo esfuerzo, en este tipo de sesiones siempre debes quedarte con la sensación de que podrías apretar un poco más".

A continuación, diferentes especialistas en running nos explican qué son las sesiones de tempo, a qué velocidad y durante cuánto tiempo se deben realizar, y por qué este tipo de entrenamiento merece un lugar destacado en tu rutina.