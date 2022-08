Alimentos que hidratan y que puedes comer tras un entrenamiento al aire libre

En un artículo de 2017 del Journal of Athletic Training, se sugería que las personas que practican deporte con regularidad mantienen la hidratación óptima cuando no pierden el 2 o 3 % de la masa corporal durante el ejercicio. Más claro: si pesas 68 kg antes de entrenar, tu pérdida de peso por sudor debería ser inferior a 3 kg tras el ejercicio.

Ten en cuenta que la cantidad de líquido que hay que tomar durante el entrenamiento para mantener la hidratación depende totalmente de cada persona. La idea de esperar a tener sed para beber durante el entrenamiento puede resultarte tentadora. Pero, normalmente, eso es un signo de que ya has alcanzado cierto nivel de deshidratación. Además, cuando estás haciendo deporte, puede resultarte difícil saber si tienes sed. En general, lo mejor es planificar cómo mantener la hidratación durante los entrenamientos.

Aunque el agua es la forma más sencilla de hidratarte, hay un montón de bebidas y alimentos hidratantes con los que restablecer los niveles después de un entrenamiento intenso al aire libre en pleno verano. De hecho, de media en Estados Unidos, una persona adulta obtiene un 20 % de su ingesta de agua diaria total a través de la comida. Lo creas o no, los encurtidos son uno de los mejores alimentos para hidratarte. Por ejemplo, los pepinillos son agua en un 94 % y contienen otros electrolitos importantes como sodio, calcio, magnesio y potasio, que a menudo se pierden a través del sudor.

Los encurtidos son una buena forma de rehidratación, pero además, el líquido de encurtir puede ayudar con los calambres musculares. Todavía es necesaria más investigación, pero en un artículo de 2010 del Journal of Medicine and Science in Sports and Excersise se examinó el efecto del líquido de encurtir para los calambres musculares y se descubrió que puede llegar a detenerlos. En esta investigación se llegó a la conclusión de que este efecto se produce no por su contenido de electrolitos, sino por el sabor que tiene. Al estar tan fuerte, se estimula el sistema nervioso y este frena los calambres.