Alimentos que hidratan y que puedes comer tras un entrenamiento al aire libre

Cuando hablamos de la recuperación después de entrenar, solemos centrarnos en la comida, el sueño y los suplementos. ¿Pero qué hay de la hidratación? ¿Sabías que hay un montón de comidas que hidratan?

En un estudio publicado en 2011 como parte del Journal of Athletic Training se investigaron las percepciones y prácticas de hidratación de un grupo de runners de maratón y media maratón. Se descubrió que el rendimiento de la mayoría de las personas que participaron en el estudio se vio afectado en condiciones normales, lo que se atribuyó a la deshidratación. También se vio que la mayoría de runners no programan cuándo hidratarse en una rutina de ejercicios ni hacen seguimiento de sus niveles de hidratación. Esto es alarmante, ya que la deshidratación puede limitar el rendimiento deportivo, añade un estrés inmenso al sistema cardiovascular y aumenta el riesgo de lesiones, puesto que puede conllevar un menor flujo sanguíneo hacia los músculos.

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Hagas o no hagas deporte, la deshidratación también puede causar deterioro cognitivo, dolores de cabeza y malestar gastrointestinal. Alcanzamos este estado de deshidratación cuando el cuerpo pierde mucho líquido, lo que puede ocurrir si sudas excesivamente y no ingieres los suficientes líquidos. Las academias nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos han determinado que la ingesta de líquido diaria para tener niveles de hidratación correctos debe ser, incluyendo líquidos y alimentos hidratantes, de 3,7 litros en el caso de los hombres y de 2,7 litros en el caso de las mujeres. No obstante, la cantidad de agua que cualquier persona necesite al día dependerá de dónde viva (ya que intervendrán factores como el clima o la altitud), su nivel de actividad, su edad y los medicamentos que tome.