¿Deberías desayunar antes o después de entrenar? | Artículo de "OGC"

Decidir si comer antes o después de entrenar puede ser complicado. Si vas a comer un gran plato con proteínas, grasas y carbohidratos complejos, quizá sea buena idea hacerlo al menos dos horas antes de hacer ejercicio para que el cuerpo tenga suficiente tiempo para digerir y absorber esos nutrientes. De lo contrario, comer demasiado justo antes de entrenar puede provocar malestar gastrointestinal. Según una revisión de un estudio de 2014 de la revista Nutrients, comer dos o tres horas antes de hacer ejercicio puede ayudar a mantener el rendimiento y a equilibrar los niveles de azúcar en sangre.

¿Y si tienes poco tiempo y no puedes tomar una comida completa unas horas antes de hacer ejercicio? No te agobies: si comes algo con carbohidratos pero bajo en fibras entre 30 y 45 minutos antes de entrenar, seguramente no tengas malestar gastrointestinal. Algunos ejemplos de carbohidratos de digestión rápida son la fruta deshidratada, los plátanos, las uvas, las naranjas, las galletas saladas o el pan.

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Lo que comes después de entrenar es tan importante como lo que comes antes. La proteína debe ser la estrella de tus desayunos después de entrenar. Si haces ejercicio en ayunas o habiendo tomado una sola ración de carbohidratos, consumir suficiente proteína (entre 15 y 30 gramos), preferiblemente con un poco de grasas y carbohidratos, no solo favorecerá tu recuperación muscular, sino que también te ayudará a controlar el apetito, el estado de ánimo y los niveles de energía.

Tras hacer una actividad física ligera, como una clase de yoga suave o un paseo matutino, no tienes por qué preocuparte tanto de consumir una cantidad determinada de proteínas y carbohidratos. Esto se debe a que ese tipo de ejercicios no son tan exigentes para el cuerpo, y por eso, no hay tanta necesidad de consumir alimentos que promuevan la recuperación muscular y repongan el glucógeno (la energía que se guarda en los músculos y se utiliza durante el ejercicio).

Por otro lado, si haces ejercicio principalmente para ganar músculo, debes saber que los estudios aún no tienen conclusiones muy claras sobre qué hay que comer después de entrenar. Algunos estudios señalan que es fundamental tomar una comida o un aperitivo con proteínas durante la hora previa a los entrenamientos, pero no hay suficientes investigaciones que confirmen que comer proteína una hora antes de hacer ejercicio sea mejor que tomarla tres horas después, o viceversa. Por lo general, la cantidad de proteína que se necesita para ganar músculo depende de la persona y del nivel del ejercicio que realice. Empieza con un alimento que contenga 20 gramos de proteínas. A modo de referencia, se pueden encontrar 20 gramos de proteína en tres huevos, 85 gramos de salmón ahumado o 240 ml de yogur griego.

Hay muchas opiniones sobre el debate de si es mejor comer antes o después de entrenar, y también sobre el tipo de alimentos que se debe consumir. En una gran revisión e informe de posición publicado en 2017 en la revista The Journal of the International Society of Sport Nutrition sobre el tiempo de espera entre las comidas y los entrenamientos, se concluyó que se necesitaban más estudios para determinar de forma más precisa cuándo es mejor comer y qué alimentos son más recomendables para los entrenamientos. Este documento también sugería que, casi igual de importante que lo que se come y cuándo: antes o después de entrenar, es asegurarse de consumir una buena cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas a lo largo de todo el día.

Una vez más, puedes plantearte acudir, por ejemplo, a una persona experta en nutrición para que te ayude a crear un programa adaptado a ti y a tus necesidades.

Texto: Sydney Greene, máster en Ciencias, dietista y nutricionista