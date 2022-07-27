Cómo aumentar los kilómetros que corres sin lesionarte, según los expertos

Una de las claves para evitar lesionarte es seguir un plan. Si te has propuesto correr 11 km en el día, tienes que intentar acabar ahí (o correr menos si el cuerpo te dice que debes recuperarte).

"Con cualquier programa de entrenamiento nuevo, es crucial empezar despacio e ir aumentando gradualmente", dice Miller. "Sin una progresión lenta, es mucho más probable que una lesión por sobreentrenamiento te deje fuera de combate, como una tendinitis, una fractura por estrés, una distensión muscular o hasta un desgarro de tendón".

Los kilómetros normalmente se aumentan según porcentaje o tiempo. Por ejemplo, si has empezado corriendo 15 minutos un par de días a la semana durante varias semanas, pasa a 20 minutos por carrera en las siguientes semanas.

Si tienes curiosidad por probar el enfoque del porcentaje, plantéate la "regla del 10 por ciento". En este caso se sugiere no aumentar los kilómetros más de un 10 por ciento con respecto a la semana anterior. Por ejemplo, si corres 16 km esta semana, la siguiente semana añade 1,6 km más al total.

Pero que este consejo se dé con mucha frecuencia no significa que sea una regla de verdad, dice Miller. Para runners principiantes, lo primero a tener en cuenta es la constancia. O sea, no aumentar los kilómetros durante el primer mes (o más), para así conseguir una rutina y fortalecer los músculos necesarios para el patrón de movimiento del running.

Cuando notes que empiezas a estar a gusto corriendo de forma habitual, puede que aumentar ese 10 por ciento semanal sea lo ideal para ti. Pero si notas signos de desgaste (por ejemplo: cansancio, tropezones o lesiones menores por sobreentrenamiento como dolor de tobillo), plantéate hacer menos kilómetros. Ten en cuenta que el estrés general en tu vida puede impedir que te recuperes del entrenamiento también y quizá sea un motivo de cansancio. Asegúrate de descansar del running y practica la respiración consciente, por ejemplo, haciendo yoga cuando pases por un período de mucho estrés.

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