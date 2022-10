ACG Summering by Nani

"Zonnebrandcrème omdat we ons moeten beschermen. Ik heb altijd een camera bij me — of dat nu om te filmen is of mijn uitrusting voor onder water zodat ik overal kan fotograferen. En dan een pareo. Dat is een sarong. Dat zijn grotere stukken dunner materiaal dat je om je heen kunt wikkelen om jezelf af te drogen in plaats van een handdoek. Wat neem ik nog meer mee? Water. Dat is alles."