ACG zomer 2021

Maak kennis met Summering. De zomer is een seizoen, zomeren is een werkwoord — en Summering een levensstijl. Het is het gevoel van sandalen, zon, een briesje en vrijheid wanneer je de deur uit stapt: een gevoel dat je nergens op aarde zo beleeft als op Hawaii. The Big Island heeft een wonderlijke mix van micro-klimaten — van droog grasland tot natte regenwouden en van hoge toendra's tot surreëele berggebieden. Wandel over een lavaveld, koel af onder een waterval, overdenk je leven in een grot, bewonder de sterrenhemel vanonder de palmbomen — hier kan alles.



De Air Deschutz, een Summering legende, keert terug in een speciale samenwerking met Sig Zane. Het Cinder Cone Windshell jack en de Lava Tree Quick hoodie houden het mysterieus. Wyland truien en T-shirts hebben een telepathische band met sociale zeezoogdieren. En tot slot de Trail rok, die de gebaande weg met verve kleur geeft. Ga eropuit. Vergeet even alles om je heen. Dit is Summering.