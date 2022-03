Wat te dragen naar de sportschool

De dagen dat sportschoolgangers alleen uit katoen en elastaan konden kiezen, zijn voorbij. Nu is de meeste activewear gemaakt van synthetische materialen, zoals nylon, acryl of polypropyleen. Deze materialen bieden een goed evenwicht tussen functionaliteit en comfort, want ze helpen vocht van je huid weg te voeren. Nike Dri-FIT, bijvoorbeeld, is een innovatief polyestermateriaal dat ontworpen is om zweet af te voeren en over het oppervlak van het materiaal te verspreiden om het sneller te laten verdampen. Zo blijft de huid koel en droog.

Kleding gemaakt van vochtafvoerende materialen is meestal licht en geschikt voor allerlei bewegingen, of je nu stretcht tijdens de yogales of een CrossFit WOD doet. Als je meestal katoen draagt tijdens het sporten, kun je overwegen eens iets anders aan te trekken. Materiaal van katoen heeft de neiging vocht vast te houden in plaats van het van de huid weg te voeren.