De beste zwarte leggings van Nike

De meest veelzijdige zwarte leggings van Nike
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Kies uit een ruime selectie zwarte leggings van Nike.
De beste zwarte leggings zijn een fundamenteel onderdeel van je work-outgarderobe, maar ze zijn niet alleen handig als het tijd is om je in het zweet te werken. De strakke look van nauwsluitende leggings is ook prima voor je dagelijkse boodschappen, als je met vrienden afspreekt, en als je een stijlvolle look wilt combineren met een comfortabel gevoel.
Bij Nike vind je een breed aanbod aan zwarte leggings voor elke dag, van ondersteunende en functionele stijlen voor hardlopen tot zachte en ventilerende leggings voor yoga of om thuis in te loungen. Hoewel zwarte leggings misschien allemaal hetzelfde lijken (hoe 'anders' kan een zwarte legging zijn?), maken het materiaal en de ontwerpdetails het verschil bij het kiezen van de juiste legging. Of je nu een nieuwe legging zoekt voor een liftend effect of een paar flatterende stijlen wilt kopen die bij jouw dynamische leven passen, dit zijn een paar van de topfavorieten van Nike.
De beste zwarte legging voor zware work-outs: Nike GO dameslegging met halfhoge taille, complete ondersteuning en zakken (volledige lengte)
Wat maakt de legging geweldig: dankzij de veelzijdigheid is deze work-outlegging een opvallende toevoeging aan je garderobe. De legging heeft zes zakken, zodat je tijdens het hardlopen gemakkelijk bij je telefoon kunt en een plek hebt om je sleutels veilig op te bergen als je onderweg bent. Het compressiemateriaal zorgt voor een stevig gevoel en de brede tailleband blijft zelfs tijdens zware work-outs goed op zijn plek zitten.
Feel: strakke, stevige pasvorm met een brede tailleband
Materiaal: 68% nylon/32% elastaan
De beste zwarte legging voor elke dag: Nike Sportswear Classics dameslegging met hoge taille en graphic
Wat maakt de legging geweldig: op dagen dat je thuis rondhangt of boodschappen doet, sluit deze legging met hoge taille nauw aan zonder te knellen. Het zachte materiaal is dik, zodat je nooit bang hoeft te zijn dat je legging doorschijnt als je buigt of beweegt. Dit maakt deze legging een topkeuze voor elke dag.
Feel: zacht, elastisch materiaal dat dik en ondersteunend aanvoelt
Materiaal: 47% katoen/41% polyester/12% elastaan
De beste zwarte legging voor hardlopen: Nike Fast 7/8-hardlooplegging met halfhoge taille en zakken voor dames
Wat maakt de legging geweldig: als je aan het hardlopen bent, wil je absoluut niet bezig zijn met je gear verstellen. Deze legging heeft een tailleband die goed omsluit en op zijn plek blijft zitten, terwijl de strategische openingen van mesh je huid laten ademen zonder te irriteren of stijf aan te voelen. Ook heeft de legging handige zakken om je sleutels en telefoon strak tegen je lichaam aan te houden.
Feel: licht elastisch en ventilerend
Materiaal: 80% polyester/ 20% elastaan
De beste zwarte legging voor yoga: Nike Zenvy crop-legging met lichte ondersteuning en hoge taille voor dames
Wat maakt de legging geweldig: als je op zoek bent naar een yogabroek, kies dan voor leggings die zo comfortabel zitten dat je vergeet dat je ze draagt. Het superzachte materiaal voelt aan als een tweede huid en met minimalistische naden is deze zwarte legging ideaal voor wanneer je je licht en vrij wilt voelen.
Feel: luchtig en zacht om aan te raken, bijna alsof deze broek er niet is
Materiaal: 63% nylon/37% elastaan
De beste zwarte legging voor de sportschool: Nike Pro 7/8-legging met halfhoge taille en graphic voor dames
Wat maakt de legging geweldig: als je het eenvoudig en gestroomlijnd wilt houden, is dit de legging voor jou. Deze elastische en lichte legging is sneldrogend dankzij zweetafvoerende technologie. Een brede elastische tailleband zit strak tegen je buik zodat je vrij kunt squatten en buigen.
Feel: ventilerend en elastisch
Materiaal: 83% polyester/17% elastaan
De beste trendy zwarte legging: Nike Universa capri-legging met hoge taille, zakken en medium ondersteuning voor dames
Wat maakt de legging geweldig: het aansluitende, middelzware materiaal biedt zowel comfort als ondersteuning voor zware work-outs of ontspannen wandelingen. De capri-broek is geschikt voor mensen van alle lengtes en is ideaal voor mensen die de voorkeur geven aan een wat korter design. Designs met capri-lengte zijn een trendy keuze, dus deze legging is ook zeer geschikt voor dagen waarop je niet van plan bent je in het zweet te werken.
Feel: glad en toch zacht, een ondersteunende pasvorm die het lichaam comfortabel omsluit
Materiaal: 76% nylon/24% elastaan
Veelgestelde vragen
Welke schoenen passen bij een zwarte legging?
Welke schoenen je het beste bij een zwarte legging kunt dragen, hangt af van de activiteit die je gaat doen. Sneakers zijn een uitstekende keuze, of je ze nu dagelijks draagt of tijdens work-outs. Voor officiële gelegenheden kun je een paar zwarte enkellaarsjes met hak proberen.
Zijn zwarte leggings in 2024 nog steeds in de mode?
Zwarte leggings zijn een tijdloze essential voor work-outs en een casual stijl voor elke dag. Het simpele design betekent dat je zwarte leggings kunt dragen als onderdeel van een subtiel ensemble of als casual touch voor een trendy outfit.
Wat is het beste materiaal voor zwarte leggings?
Het beste materiaal voor zwarte leggings hangt af van hoe je ze wilt gebruiken. Voor work-outs wil je ondersteunend, vochtafvoerend materiaal dat je fris houdt. Voor in huis kun je een rekbaar, zijdezacht materiaal overwegen.
Tekst: Aemilia Madden