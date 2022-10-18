Zeven essentials die elke volleybaloutfit compleet maken

Nike heeft volleybaltops met lange mouwen, korte mouwen en mouwloze varianten. Wat je stijl en voorkeur ook is, er is altijd een geschikte volleybaltop te vinden. Het Nike Legend trainingsshirt is bijvoorbeeld gemaakt van een zachte, rekbare stof die natuurlijk met je lichaam meebeweegt, zelfs als je naar ballen achter op het veld reikt of de smash van een tegenstander bij het net blokkeert.