De beste plus-size sport-bh's van Nike

Je kunt een goede sport-bh een beetje beschouwen als de basis van je fitnessroutine. Wanneer je een sport-bh vindt die goed past en lekker zit, voel je je zelfverzekerd en klaar voor elke work-out. Sport-bh's van Nike zijn verkrijgbaar in drie verschillende ondersteuningsniveaus: licht, medium en complete ondersteuning, van maat XS (cupmaat A tot C) tot 3X (cupmaat F tot G).

Als je gaat shoppen voor een nieuwe plus-size sport-bh, hoe weet je dan welke stijlen of ondersteuningsniveaus bij je passen?

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