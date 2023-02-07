Shop deze monochrome outfitideeën van Nike
Stijltips
Draag matchende kleuren voor opvallende looks binnen en buiten de sportschool.
Met monochromatische looks maak je moeiteloos een statement. Of je nu haast hebt of zoveel mogelijk van je kleding onderling wilt kunnen combineren, door stukken uit dezelfde kleurfamilie bij elkaar te zoeken, kun je heel eenvoudig spelen met verschillende aspecten, zoals textuur of pasvorm.
Nike heeft een ruim assortiment kledingstukken dat je kunt combineren, mixen en matchen tot uiteenlopende monochrome outfits voor een stijlvolle, ongedwongen look tijdens je spinningles of op kantoor.
Hieronder zie je hoe je de look kunt samenstellen met een aantal Nike essentials.
1. Monochrome sport-bh en legging
Als je sport in een matchende sport-bh en legging met halfhoge of hoge taille, voel je dat het de moeite waard is om wat extra aandacht aan je outfit te besteden voor je work-out. Wil je vol voor de eenkleurige look gaan, kies dan voor een bh met een langere zoom. De extra bedekking betekent automatisch meer kleur.
2. Monochrome hoodie en joggingbroek
Weinig is zo fijn als een joggingbroek, maar in zwart of grijs is het wel wat saaitjes. Fleur de monochrome look op met een onverwachte kleur zoals Canyon Rust, een subtiele roze tint.
Nike Solo Swoosh fleece items zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren, wat het eenvoudig maakt om iets te vinden wat voor jou werkt.
3. Monochrome look met sweatshirt en joggingbroek
Experimenteer eens met verschillende pasvormen, van wijd en casual tot nauwsluitend en sportief. De Nike Phoenix Fleece joggingbroek met wijde pijpen heeft bijvoorbeeld een heel casual, vintage uitstraling. Combineer dit met een oversized sweatshirt voor een moeiteloos coole uitstraling — ideaal voor modellen in hun vrije tijd, drukke ouders en anderen die snel iets willen aantrekken.
4. Monochrome look met trainingsjack en trainingsbroek
Je kunt bij monochromatische outfits vol inzetten op kleur, of juist voor gedempte neutrale tinten kiezen. Voor een superstijlvolle look kun je kiezen voor een volledig witte outfit. Zo straal je uit dat je echt over je outfit hebt nagedacht. Draag er bijvoorbeeld chunky accessoires bij, zorgvuldige geselecteerde kettingen, of een zonnebril met een opvallend frame om de look af te maken.
Zin om helemaal in het wit te gaan? Draag er hagelwitte sneakers bij, zoals een paar Nike Air Force 1s'.
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5. Monochrome tennisjurk en schoenen
Maak een verblindende indruk op de tennisbaan. Als je voor een tennisjurk kiest, betekent het dat je een kledingstuk draagt dat van boven en onder dezelfde kleur heeft. Maak de look af met sneakers in een bijpassende kleur.
Zet het kleurige tafereel nog meer kracht bij met een licht, waterbestendig jack, zoals het Nike Repel jack. Dat is handig als er regen is voorspeld en het helpt je outfit nog meer in het oog te springen.
6. Monochrome look met nepleren jack en broek
Dit jack, met Bright Magenta kleurenpalet en ultrazacht nepleer, is verre van subtiel. Kies het als pronkstuk voor een monochrome outfit en vestig er de aandacht op door het te combineren met een Nike One legging in een vergelijkbare kleur.
7. Bomberjack, sweatshirt en broek die matchen
Als je een subtiele outfit in neutrale kleuren wat meer schwung wilt geven, kun je er een kledingstuk met textuur bij dragen. Voor een duurzame keuze zijn er de Nike Forward hoodie en broek, die allebei voor minstens 50% uit gerecycled polyester bestaan. Deze relaxte look is verfijnd en ook nog eens goed voor de planeet.
Tekst: Leah Melby Clinton