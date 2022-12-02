Vijf manieren om een Nike croptop te stylen

Onderschat de veelzijdigheid van de croptop niet. Dit verkorte design, dat normaliter tot net boven de navel valt, is buitengewoon populair geworden omdat er niet slechts één juiste manier, of gelegenheid, is om hem te dragen.

De croptop is veelal opvallender dan een T-shirt of sport-bh, maar biedt nog steeds veel comfort, omdat deze gemaakt is van zacht katoen of stretchende materialen. De afgelopen jaren heeft de opkomst van de broeken met hoge taille van de croptop een sleutelstuk gemaakt. En niet alleen voor de gym, ook voor op het werk. Je kunt de top stijlen met stretchende hardlooptights of bikershorts terwijl je sport, om daarna te kiezen voor jeans of een broek zodra je van omgeving wisselt.