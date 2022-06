Welke voordelen heeft het nemen van een sauna na een work-out?

"Wanneer je de circulatie van zuurstofrijk bloed verhoogt, zul je verbeteringen in de cardiovasculaire functie zien", zegt Galluci.

Sterker nog, uit een onderzoek uit 2019 in Complementary Therapies in Medicine bleek dat de effecten van een bezoek aan de sauna op je hart vergelijkbaar zijn met die van een korte cardiotraining van matige intensiteit.

"We zien de hartslag en lichaamstemperatuur stijgen, en er is sprake van een verbeterde bloedsomloop en verdeling van bloed in het lichaamsweefsel", aldus Shawn M. Houck, D.P.T., een gecertificeerd klinisch specialist in sportfysiotherapie en klinisch directeur van Physical Therapy Central.

Al deze effecten kunnen helpen je risico op hartziekten en hoge bloeddruk (hypertensie) te verminderen. Uit de resultaten van een studie uit JAMA Internal Medicine in 2015, waaraan 2.300 Finse mannen deelnamen, bleek dat het risico om aan hart- en vaatziekten te overlijden 27 procent lager was bij degenen die twee tot drie keer per week naar de sauna gingen dan bij degenen die vertelden er maar één keer per week gebruik van te maken.

Het is echter altijd een goed idee om je arts te raadplegen voordat je naar de sauna gaat om er zeker van te zijn dat je geen risico loopt op mogelijke hartcomplicaties.