De snelle buikspierwork-out waar trainers fan van zijn

Het biedt veel voordelen om je buikspieren tijdens work-outs extra aandacht te geven.

"Het opnemen van coreoefeningen in je training kan helpen met een betere houding, het stabiliseren van de wervelkolom, het voorkomen van rugpijn en het verbeteren van de sportprestaties," zegt Nicole Thompson, een personal trainer met American Council on Exercise-certificering.

Het trainen van je buikspieren, waaronder de rechte buikspier, de interne en externe schuine buikspieren, de dwarse buikspier, de rugstrekker, de meermalen gespleten rugspier en de vierkante lendenspier, kan ook helpen bij het voorkomen van blessures, met name blessures aan de ruggengraat.

"Sterke buikspieren ondersteunen een gezond functionerende onderrug en voorkomen dat de wervelkolom te ver naar binnen buigt," zegt Jennifer Novak, arts en kracht- en conditiespecialist.

Een lichte buiging in de onderrug is normaal. Maar wanneer de onderrug te ver naar binnen buigt (ook wel een holle rug genoemd), belast dit de wervelkolom, waardoor je meer risico loopt op blessures zoals verschoven wervels en stressfracturen, zegt Novak.

En je hoeft echt geen uren te investeren in work-outs voor je buikspieren om vooruitgang te zien. Dit is een snelle en effectieve work-out voor de buikspieren die Thompson bedacht voor het opbouwen van volledige core strength.