3 work-outs voor op de loopband die je conditie een boost kunnen geven

Loopbandwork-outs zijn veel meer dan op de plaats hardlopen of wandelen. Met de optie om de snelheid, de hoogte en zelfs de hellingshoek en snelheidsintervallen te veranderen, is een loopband de ultieme tool om je cardiovasculaire conditie te verbeteren.

"Cardio is niet meer dan je hartslag regelmatig houden, of op aeroob niveau", zegt Jeff Watters, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist. Loopbanden zijn niet alleen waardevol om je aerobe basis scherp te krijgen.

Volgens Vanessa Liu, een NASM-gecertificeerde personal trainer, kunnen loopbanden worden gebruikt als onderdeel van circuittraining of een HIIT work-out, bijvoorbeeld.

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Eén manier om je conditie te verbeteren op de loopband, is een circuit maken, waarbij je snel wandelt of licht jogt op de loopband, stopt om een paar minuten krachttraining te doen, en dan weer verdergaat op de loopband om het circuit te vervolgen.

"Dat maakt loopbandwork-outs zeer efficiënt. Je traint cardio en kracht in één work-out", zegt Liu.

Als je liever een low-impact work-out doet op de loopband, kan wandelen met gewichten voor extra intensiteit zorgen, zonder al te veel kracht te gebruiken. "Je kunt lichte dumbbells gebruiken voor overhead presses, zijwaartse raises of bicep curls", aldus Liu.