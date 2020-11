Stel je voor wat je kunt bereiken

1. Visualiseer bij het wakker worden.

Doe direct na het wakker worden vijf minuten aan visualiseren. Stel je alles voor wat je moet doen om je doelen te bereiken en schrijf de stappen op. Stel: je moet een ruzie tussen jou en iemand uit je familie beslechten. Stel je voor hoe je een sms stuurt om een telefoontje te plannen, hoe je mediteert om tot rust te komen voordat je belt, hoe je in je hoofd bedenkt wat je gaat zeggen, en hoe je na afloop een kaartje koopt om naar de ander te sturen. Voer dit vervolgens naar de letter uit. Door dit consequent te doen, werk je aan meer zelfvertrouwen en vertel je de hersenen dat je succes verdient omdat je volgens je plan hebt gewerkt, aldus Michael Ceely, gediplomeerd psychotherapeut en mentale performance-coach in Berkeley, Californië. En door direct bij het wakker worden te beginnen, geeft je hersenen de tijd om het gevisualiseerde goed in zich op te nemen voordat je het uitvoert, aldus Ceely.



Het is ook een goede stap om je dit eigen te maken voordat je uitdagender visualisaties aangaat die enger of onrealistisch lijken te zijn (zoals je eigen bedrijf beginnen). "Train hoe je beelden langzaam kunt herhalen" als je er nog niet echt in gelooft, aldus Fifer. "Door vaak te oefenen, krijg je er meer controle over en kun je de beelden zo manipuleren dat je ervaart wat je wilt ervaren."



2. Duik volledig in je visualisatie.

Volgens Chu helpt het om elk detail, elk scenario en elke emotie die je nodig hebt om je doel te behalen mee te nemen in een visualisatie. Dan oefen je met concrete handelingen in plaats van alleen een beetje met het idee te spelen. Betrek hierbij zoveel mogelijk je vijf zintuigen en visualiseer hoe ze van toepassing kunnen zijn op je doel, aldus Anna Hennings, mentaal performance-consultant uit Austin.



Wil je een berg beklimmen, visualiseer dan het gevoel van de stenen onder je voeten, de buitenlucht, het uitzicht op het dal, het ruisen van de wind en hoe je lunch smaakt die je op de top eet. Wil je je droombaan, bedenk dan wat je draagt tijdens het sollicitatiegesprek, wat voor koffie je vooraf drinkt, welke muziek je kunt opzetten om je zenuwen in bedwang te houden, enzovoort. Door al je zintuigen erbij te betrekken, voelt het beeld echter, aldus Chu.



3. Denk aan een topprestatie.

Een eerder behaald succes terughalen kan volgens Hennings helpen je sterke kanten te vinden en te herkennen welke stappen je hebt gezet om iets te bereiken, zodat je die stappen gemakkelijker kunt herhalen. Ook krijg je hierdoor mogelijk wat van die energie en dat zelfvertrouwen terug, wat heel fijn is als je aan jezelf twijfelt.



Heb je geen successen die vergelijkbaar zijn met je huidige doel? Denk dan terug aan een moment dat je heel rustig was, of heel enthousiast, of heel sterk. Gebruik dat moment om "je emoties en gesteldheid in het nu de goede kant op te krijgen", aldus Hennings. Wil je bijvoorbeeld scoren met een virtuele presentatie, maar doe je zoiets voor het eerst, denk dan terug aan een moment dat je je zenuwen goed onder controle had, bijvoorbeeld tijdens een eerste date. Of je kunt een goed optreden van iemand anders visueel terughalen. Kijk goed hoe die persoon de taak met succes volbrengt, zoek naar wat er voor hem of haar heeft gewerkt en visualiseer op basis daarvan hoe je je eigen prestaties kunt verbeteren.



4. Stel jezelf het omgekeerde voor.

Mocht je ooit je motivatie voor een doel verliezen, probeer dan een omgekeerde visualisatie. "Stel je voor hoe je leven eruit ziet als je je doel niet haalt," aldus Laurie Santos, PhD, hoogleraar psychologie en hoofd van Silliman College, Yale University. Stel je voor dat je geblesseerd raakt en niet kunt backpacken, of dat je geheugenverlies hebt en dat boek niet meer kunt schrijven. "Die mindset helpt je om meer waardering voor alles te voelen," aldus Santos.



Het principe is eenvoudig: we raken gewend aan of zelfs verveeld door steeds dezelfde dingen te doen of te hebben, zelfs als we ergens blij mee zijn. Maar met omgekeerde visualisatie doorbreek je dat volgens haar. Dus als je geen zin hebt om je schoenen aan te trekken of als je maar naar dat blanco A4-tje blijft staren, bedenk dan hoe het zou zijn als je dat überhaupt niet meer kon doen. Dan krijg je gelijk zin om te beginnen.



Hou er wel rekening mee dat visualisatie je over de eindstreep kan trekken bij een marathon, maar dat je ook gewoon fysiek voor die marathon moet trainen, aldus Chu. Dat geldt ook voor piano leren spelen of minder plastic willen gebruiken: je moet er je best voor doen. Het gaat er uiteindelijk om dat je bereikt wat je kunt zien, zodat je alles kunt zien wat je kunt bereiken.