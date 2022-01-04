Hoe je aan je zelfvertrouwen kunt werken

Sommige mensen — professionele atleten, supermodellen, je grote dappere zus — zijn gewoon geboren met het gen voor zelfvertrouwen, toch? Nou, niet echt.

"Zelfvertrouwen komt voort uit ervaringen. Ervaringen waarbij je jezelf kwetsbaar opstelt en erachter komt dat alles soms ook gewoon goed gaat", aldus Jessica M. Goodnight, PhD, gediplomeerd klinisch psycholoog in Atlanta en gespecialiseerd in angst. "Het is onvermijdelijk dat je weleens faalt, maar — als je veerkrachtig bent en dát achter je laat — ook die ervaringen kun je als kans zien om je zelfvertrouwen te vergroten."

Je traint je vaardigheden het beste door een nieuwe work-out of sport consistent vol te houden in plaats van slechts enkele keren fanatiek uit te voeren. "En zelfvertrouwen maakt het makkelijker om het vol te houden", aldus Goodnight. Het is net dat kip en ei-verhaal.

Het kan alsnog eng zijn om die eerste stap te zetten. Met deze strategieën kun je je zelfvertrouwen de boost geven die je nodig hebt om in het diepe te duiken en te beginnen dat diepgewortelde, onwrikbare zelfvertrouwen te kweken om dichter bij je doelen te komen.