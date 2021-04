Hoe je aan je zelfvertrouwen kunt werken

01. Fake it until you make it



Alleen al door goed rechtop te gaan zitten of staan kun je je sterker, capabeler en minder onzeker voelen. Het kan ook met een 'powerpose', waarbij je je schouders naar achteren en je borst naar voren duwt, je kin omhoog houdt en oogcontact maakt. Dat blijkt uit 55 verschillende onderzoeken. Dus luister naar dat bekende advies uit je jeugd en ga rechtop staan. "Als we onderuitzakken of onze schouders laten hangen, kunnen we moeilijker ademhalen en ons futloos of klein voelen. Psychologisch gezien straalt dat minderwaardigheid uit", aldus Kelley Kitley, gediplomeerd klinisch sociaal werker en psychotherapeut in Chicago, gespecialiseerd in angststoornissen en depressie.



De juiste kleding kan ook een wereld van verschil maken. "Stel jezelf de vraag: 'Wat zou ik dragen als ik me zelfverzekerd zou voelen?'", aldus Goodnight. Dus trek je portemonnee voor een nieuwe look voor dat sollicitatiegesprek of investeer in betere hikinggear voordat je je goed en wel op de trail begeeft. Uit onderzoek blijkt dat de juiste kleding kan helpen om positiever naar jezelf te kijken. En dat kan je het vertrouwen geven om te slagen, aldus Kitley.

02. Waag de sprong



Onthoud: "Zelfvertrouwen kun je ontwikkelen door risico's te nemen", aldus Kitley. Als je jezelf dwingt om uit je comfortzone te stappen en eenmaal daarbuiten merkt dat het best goed toeven is, ga je meer in jezelf geloven. En dat komt bijna overal van pas, aldus Kitley.



Een goede, laagdrempelige manier om risico te nemen? Knoop een gesprek aan met een vreemde in een situatie waarin je het zelf ook niet erg zou vinden om aangesproken te worden. Het is een kleine gok (in het ergste geval word je aangekeken alsof je van een andere planeet komt), maar je stelt je alsnog enigszins kwetsbaar op en het maken van contact kan enorm veel zelfvertrouwen geven.



Kitley en Goodnight raden aan een klein, oprecht compliment te geven aan die ene persoon die je elke dag in de sportschool of in de lift tegenkomt. "Ontwikkel de gewoonte om na te denken over wat je waardeert aan de mensen om je heen. Zo wordt het voor jezelf makkelijker en natuurlijker om complimenten te geven in je alledaagse contacten", aldus Goodnight. "Als de persoon oogcontact maakt of naar je lacht, is dat het moment om het compliment te geven."





03. Zet het zwart op wit



Wakker je innerlijke vuur aan door voorbeelden op te schrijven van je successen in het verleden. "Het is bewijs dat je al eerder moeilijke dingen hebt gedaan en kan als fundament dienen om op voort te bouwen", aldus Kitley. Hang die lijst op een opvallende plek op, zoals op de spiegel in je badkamer of op de muur naast het koffiezetapparaat, of stel hem in als vergrendelingsscherm van je telefoon.



Schrijf ook de successen in je dagelijkse leven op. Probeer elke week een of twee dingen die je goed hebt gedaan aan je lijst toe te voegen, zeker als het onder zware omstandigheden was. Bijvoorbeeld als je een goed cijfer hebt gehaald voor een project tijdens je tentamenweek of als je een HIIT-work-out hebt gedaan terwijl je slecht had geslapen. De lijst langer zien worden is een tastbare manier om je successen bij te houden en jezelf te laten zien dat je vooruitgang boekt, aldus Kitley. De lijst herinnert je eraan dat je werkt aan persoonlijke groei, zelfs als het een keer tegenzit. "Bewijs van je groeiende zelfvertrouwen doet je inzien dat je er meer van hebt dan je misschien denkt. Dat helpt om je trots te voelen en motiveert je om meer risico's te nemen, uit je comfortzone te stappen en nog hogere doelen na te streven", aldus Kitley.







Binnen de kortste keren word je zo'n persoon die blaakt van het zelfvertrouwen. En daar zijn we heel zeker van.