Hoe je aan je zelfvertrouwen kunt werken

Zelfverzekerd op je doel af
Coaching
Met zelfvertrouwen bereik je meer. Bouw het op met deze tips van experts.
- Zelfvertrouwen is misschien wel precies wat je nodig hebt om echt dichter bij je doelen te komen.
- Met de juiste aanpak kun je meer zelfvertrouwen krijgen door overwinningen en 'mislukkingen'.
- Uit onderzoek blijkt dat de juiste kleding je net die mentale boost kan geven. Iemand op zoek naar nieuwe gear?
Dit is wat je moet weten.
Sommige mensen — professionele atleten, supermodellen, je grote dappere zus — zijn gewoon geboren met het gen voor zelfvertrouwen, toch? Nou, niet echt.
"Zelfvertrouwen komt voort uit ervaringen. Ervaringen waarbij je jezelf kwetsbaar opstelt en erachter komt dat alles soms ook gewoon goed gaat", aldus Jessica M. Goodnight, PhD, gediplomeerd klinisch psycholoog in Atlanta en gespecialiseerd in angst. "Het is onvermijdelijk dat je weleens faalt, maar — als je veerkrachtig bent en dát achter je laat — ook die ervaringen kun je als kans zien om je zelfvertrouwen te vergroten."
Je traint je vaardigheden het beste door een nieuwe work-out of sport consistent vol te houden in plaats van slechts enkele keren fanatiek uit te voeren. "En zelfvertrouwen maakt het makkelijker om het vol te houden", aldus Goodnight. Het is net dat kip en ei-verhaal.
Het kan alsnog eng zijn om die eerste stap te zetten. Met deze strategieën kun je je zelfvertrouwen de boost geven die je nodig hebt om in het diepe te duiken en te beginnen dat diepgewortelde, onwrikbare zelfvertrouwen te kweken om dichter bij je doelen te komen.
1. Fake it until you make it.
Alleen al door goed rechtop te gaan zitten of staan kun je je sterker, capabeler en minder onzeker voelen. Het kan ook met een 'powerpose', waarbij je je schouders naar achteren en je borst naar voren duwt, je kin omhoog houdt en oogcontact maakt. Dat blijkt uit 55 verschillende onderzoeken. "Als we onderuitzakken of onze schouders laten hangen, kunnen we moeilijker ademhalen en ons futloos of klein voelen. Psychologisch gezien straalt dat minderwaardigheid uit", aldus Kelley Kitley, gediplomeerd klinisch sociaal werker en psychotherapeut in Chicago, gespecialiseerd in angststoornissen en depressie.
De juiste kleding kan ook een wereld van verschil maken. "Stel jezelf de vraag: 'Wat zou ik dragen als ik me zelfverzekerd zou voelen?'", aldus Goodnight. Dus trek je portemonnee voor een nieuwe look voor dat sollicitatiegesprek of investeer in betere trainingsgear voordat je goed en wel begonnen bent. Uit onderzoek blijkt dat de juiste kleding kan helpen om positiever naar jezelf te kijken. En dat kan je het vertrouwen geven om te slagen, aldus Kitley.
2. Waag de sprong.
"Zelfvertrouwen kun je ontwikkelen door risico's te nemen", aldus Kitley. Als je jezelf dwingt om uit je comfortzone te stappen en eenmaal daarbuiten merkt dat het best goed bevalt, ga je meer in jezelf geloven. En dat komt bijna overal van pas, aldus Kitley.
Een goede, laagdrempelige manier om risico te nemen? Knoop een gesprek aan met een vreemde. Het is een kleine gok (in het ergste geval word je aangekeken alsof je van een andere planeet komt), maar je stelt je alsnog enigszins kwetsbaar op en het maken van contact kan enorm veel zelfvertrouwen geven. Kitley en Goodnight raden aan een klein, oprecht compliment te geven aan die ene persoon die je elke dag in de sportschool of in de lift tegenkomt. "Als de persoon oogcontact maakt of naar je lacht, is dat het moment om het compliment te geven", zegt Goodnight.
3. Zet het zwart op wit.
Herinner jezelf eraan hoe geweldig je bent door voorbeelden op te schrijven van je successen in het verleden. "Het is bewijs dat je al eerder moeilijke dingen hebt gedaan en kan als fundament dienen om op voort te bouwen", aldus Kitley. Hang die lijst op een opvallende plek op, zoals op de spiegel in je badkamer of op de muur naast het koffiezetapparaat, of stel hem in als vergrendelingsscherm van je telefoon.
Schrijf ook de successen in je dagelijkse leven op. Probeer elke week een of twee dingen die je goed hebt gedaan aan je lijst toe te voegen, zeker als het onder zware omstandigheden was. Bijvoorbeeld als je een goed cijfer hebt gehaald voor een project tijdens je tentamenweek of als je een HIIT-work-out hebt gedaan terwijl je slecht had geslapen. De lijst langer zien worden is een tastbare manier om je successen bij te houden en jezelf te laten zien dat je vooruitgang boekt, aldus Kitley. De lijst herinnert je eraan dat je werkt aan persoonlijke groei, zelfs als het een keer tegenzit.
"Bewijs van je groeiende zelfvertrouwen doet je inzien dat je er meer van hebt dan je misschien denkt", aldus Kitley. "Dat helpt om je trots te voelen en motiveert je om meer risico's te nemen, uit je comfortzone te stappen en nog hogere doelen na te streven." En om die allemaal te behalen, natuurlijk.
Tekst: Marygrace Taylor
Illustraties: Davide Bonazzi
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