Omgaan met het oplichterssyndroom, volgens coach Courtney Banghart

Je bent misschien niet blij met je emoties op dit moment, LIE. Maar als coach met meer dan 20 jaar ervaring in het omgaan met emoties van spelers en van mezelf, kan ik je vertellen dat die van jou niet vreemd maar juist waardevol zijn. Ze zijn het bewijs dat je toegewijd en gedreven bent.



Je bent een atleet, dus je gaat verliezen meemaken. En je zult angst, woede en pijn voelen. Maar je zult ook winnen, en dan voel je vreugde, triomf en blijdschap. Je kunt het 'goede' niet ervaren zonder het 'slechte'.



Ik ben ook streng voor mezelf geweest. In mijn schooltijd mocht ik meedoen aan een tennistoernooi op staatsniveau. Ik herinner me dat ik een dubbele fout maakte tijdens een wedstrijd. Ik schreeuwde naar de lucht en sloeg met mijn racket op de grond.



Ik wist dat dit niet de beste manier was om mijn gevoelens te uiten, maar op dat moment kon ik niet anders. Het enige dat ertoe deed, was dat punt. Nu ik hierop terugkijk, heb ik zoveel bewondering voor mijn ouders op de tribune, die me niet tot de orde riepen. Ze begrepen dat ik, net als John McEnroe, door het lint ging omdat het zo belangrijk voor me was.



Dus uit je emoties.

Maar toch: als een bepaalde emotie constant de overhand heeft, ben je misschien niet in staat om positieve feedback te accepteren. Dus laten we eens een aantal manieren bekijken om dit met elkaar in evenwicht te brengen.

Het is mogelijk dat je 'selectief luistert', zoals ik dat noem. En dat is eigenlijk helemaal niet luisteren. Zo kan iemand zeggen: "Je bewegingen in het veld zijn geweldig. We moeten alleen de manier waarop je driepunters maakt verbeteren." En het enige wat je hoort is: "Ik moet werken aan mijn driepunters. Dus ik ben slecht in schieten. Dus ik ben een slechte speler. En dus een slecht persoon."

Dat liep snel uit de hand! Dit soort denken komt maar al te vaak voor, zelfs bij topatleten. Een van mijn beste speelsters was altijd heel teleurgesteld in zichzelf als ze schoten miste. Toen ze op een dag woest werd na een wedstrijd vol gemiste kansen, nam ik haar apart.