Mentale blokkades doorbreken

02. Plots verlies aan vertrouwen



Hoe het voelt: je kunt hoe dan ook geen prestaties leveren, hoewel je het ontelbaar vaak hebt geoefend.



Waarom het gebeurt: de beste atleten en meest succesvolle mensen proberen bepaalde resultaten te visualiseren wanneer ze hard werken ter voorbereiding op een belangrijk moment, zegt Muradian. Maar dat kan heel makkelijk omslaan in piekeren en de controle proberen te behouden over elk klein detail, voegt ze toe.



En wanneer je iets tot in den treure hebt geoefend en je die vaardigheid bijna op de automatische piloot kunt uitvoeren, dan kan te veel focus meer kwaad dan goed doen. "Wanneer je geobsedeerd raakt door je polsbeweging of de uitzwaai bij een vrije worp, dan worden de automatische mechanismen van de hersenen verstoord en kan de actie zelf vreemd of onuitvoerbaar aanvoelen", zegt Chertok.



Hoe je ermee omgaat: herinner jezelf er eerst aan dat je over de vaardigheden beschikt om succes te boeken, zegt Muradian. Voor een broodnodige dosis zelfvertrouwen kun je terugdenken aan een moment waarop je een uitdaging hebt overwonnen, zegt ze. Richt je aandacht vervolgens naar buiten in plaats van op de actie die je zo graag wilt beheersen. "Richt je actief op externe zaken, zoals doelen, tegenstanders of de bal in plaats van het denkproces, dat verlammend werkt", zegt Chertok. Het kan zo eenvoudig zijn als je richten op je teamgenoot in plaats van de mechanismen van je pass, of je kunt je voorstellen dat je tegen iemand in het publiek praat in plaats van dat je je zinnen woord voor woord probeert te herinneren.





03. Bedriegerssyndroom



Hoe het voelt: dat je hier bent gekomen — de finale, de laatste sollicitatieronde of de (virtuele) uitreikingsceremonie — omdat je geluk hebt gehad en niet omdat je over daadwerkelijke vaardigheden of talent beschikt.



Waarom het gebeurt: bedriegerssyndroom komt soms neer op een lage eigenwaarde. "Het gebeurt vaak wanneer je geen vertrouwen hebt in je vaardigheden of het gevoel hebt nooit goed genoeg te zijn", zegt Muradian. Het kan ook voorkomen wanneer je je te veel zorgen maakt om hoe je overkomt. "Misschien vind je het belangrijker om niet iets verkeerd te doen dan om te winnen", zegt Chertok. In dat geval voel je je ongemakkelijk als je wel wint.



Hoe je ermee omgaat: wanneer je merkt dat je hersenen worden overspoeld door de angst dat je een bedrieger bent, vecht je terug. "Het is belangrijk om de negatieve gedachten de mond te snoeren, want zij zijn de echte bedrieger", zegt Muradian. Een effectieve manier om de negatieve gedachten te blokkeren, is te denken aan de beste complimenten die je hebt gekregen over je vaardigheden of goede prestaties in het verleden, zegt ze. Vertrouw erop dat de mensen die je vertrouwt, goed inzicht hebben in je vaardigheden.



En het belangrijkste? Onthoud dat dichtslaan menselijk is. "De realiteit is dat niemand weet wat 'ie doet", zegt Chertok. En wanneer we dat onthouden, "kunnen we vooruitgang boeken en onze ervaring als normaal beschouwen — en zijn we in staat om meer aandacht te geven aan de uitdaging voor ons."



