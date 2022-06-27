Bra By Michaela: outfits met sport-bh's

Bra by Michaela

Bra By Michaela is de nieuwste release van het hedendaagse icoon uit de balletwereld: Michaela DePrince. Ze geeft haar eigen draai aan dansen en aan Free to Change, een ode aan hoe we groeien als individuen en sterkere versies van onszelf worden.

Voor de sport-bh nieuwe stijl gaan we bij haar langs in NYC, waar ze ons laat zien hoe je de Nike Alate sport-bh's van dag tot nacht kunt dragen, zonder dat het lijkt alsof je gaat sporten. Bekijk haar verschillende stijlen hieronder.