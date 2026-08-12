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Crosstrainingsschoenen voor dames
Ga tijdens je trainingen tot het uiterste met Nike crosstrainingsschoenen voor dames. Ontdek de Nike Metcon 3 met de nieuwste Nike technologie als aanvulling op je dagelijkse work-outs. De vernieuwde drop-in middenzool houdt je voet flexibel tijdens cardio-activiteiten, terwijl kleverig rubber in de voorvoet stevige grip biedt bij gewichtheffen. Ontdek de volledige collectie crosstrainingmateriaal voor dames met alle kleding en gear om alles uit je zwaarste work-outs te halen. Nike crosstrainingschoenen zijn ook verkrijgbaar voor heren.