Hoge schoenen en sneakers voor dames: bereik je doelen
Of je nu aan het sporten of lekker aan het relaxen bent, met onze hoge sneakers voor dames voel je je comfortabel. Ze hebben een aansluitende pasvorm rond de enkel voor extra ondersteuning en bescherming van je gewrichten. De binnenzolen met zachte demping geven langdurig comfort en met de gripvaste profielzolen blijf je stevig op de grond staan. Ga voor speciaal ontworpen hoge damessneakers die aansluiten bij de behoeften van jouw favoriete sport. En met een streetwear-look ben je klaar voor wat de dag je ook brengt.
Alle bewegingsvrijheid
We maken onze hoge sneakers voor dames in verschillende stijlen, zodat je altijd een model vindt dat bij je past. Kies voor flexibele, rekbare materialen die je volledige en natuurlijke bewegingsvrijheid geven. Tijdens de warming-up zorgen ademende materialen voor een goede luchtcirculatie rond je voeten. Zo raak je overtollige warmte snel kwijt en kun je je langer focussen. Ga je op pad tijdens wisselvallig weer? Kies dan voor modellen met een waterafstotende finish of membraan, zodat je droog en beschermd blijft.
De ondersteuning die je verdient
Ben je een fanatiek hardloper, voetballer of golfer? Welke sport je ook beoefent, bij het verleggen van je grenzen worden je spieren en gewrichten intensief belast. Onze veelgeprezen Air units absorberen de energie van je bewegingen en veren vervolgens terug. Zo stuwen ze je voort bij elke stap. Onze hoge schoenen voor dames hebben superzachte foamdemping in de binnenzool, waarmee de impact van elke stap, sprong en landing wordt geabsorbeerd. Dat helpt vermoeidheid te voorkomen en het risico op blessures te verminderen.
Geef alles wat je hebt
Van trainingen na het werk tot belangrijke wedstrijden: met onze hoge damesschoenen presteer je op je best. Door de speciaal ontworpen reliëfzones heb je optimale balcontrole. Zo kun je nauwkeurige bewegingen en krachtige goals maken. Daarnaast geven onze noppendesigns je de grip die je nodig hebt, ongeacht de ondergrond waarop je speelt. Kies voor diepe noppen die zich vastzetten in het gras, of ga voor lagere profielen voor stabiliteit en zelfvertrouwen op kunstgras. Bekijk ons assortiment sokschoenen en veterschoenen om de perfecte pasvorm te vinden.
Verbeter je golfspel
Kies voor hoge sneakers voor dames uit onze golfcollectie als je de baan op gaat. Spikes op de profielzool zorgen voor perfecte grip, krachtige swings en precisie bij het putten. Voor demping onder de voeten zijn Air Zoom units in een lagere positie geplaatst. Zo combineer je maximale energieteruggave met verbeterde stabiliteit tijdens je slag. De kraag met zachte padding houdt alles stevig op zijn plaats.
Blik op de toekomst
Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe mee en shop hoge Nike sneakers voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Daarnaast maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.