Hoge sneakers en schoenen voor dames

Nike x Hyperice Hyperboot
Nike x Hyperice Hyperboot Schoenen
Nike x Hyperice Hyperboot
Schoenen
€ 749,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen (turf)
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen (turf)
€ 69,99
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store skateschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
skateschoenen
€ 129,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 289,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 69,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 99,99
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Pro
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 169,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (kunstgras)
€ 289,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High top zaalvoetbalschoenen
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High top zaalvoetbalschoenen
€ 69,99
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen (kunstgras)
€ 94,99
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 High Club
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 69,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 99,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen (turf)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen (turf)
€ 99,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen (kunstgras)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen (kunstgras)
€ 99,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (kunstgras)
€ 94,99
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 High Pro
Voetbalschoenen (kunstgras)
€ 169,99
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Voetbalschoenen (turf)
Nike Phantom 6 High Club
Voetbalschoenen (turf)
€ 69,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (turf)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (turf)
€ 94,99
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Damesschoenen
Air Jordan 1 Retro High OG
Damesschoenen
€ 179,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Customized high-top voetbalschoen (stevige ondergrond)
Customize
Customize
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Customized high-top voetbalschoen (stevige ondergrond)
€ 129,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Customized high-top voetbalschoenen (kunstgras)
Customize
Customize
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Customized high-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 129,99
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen (turf)
Nike Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen (turf)
€ 94,99

Hoge schoenen en sneakers voor dames: bereik je doelen

Of je nu aan het sporten of lekker aan het relaxen bent, met onze hoge sneakers voor dames voel je je comfortabel. Ze hebben een aansluitende pasvorm rond de enkel voor extra ondersteuning en bescherming van je gewrichten. De binnenzolen met zachte demping geven langdurig comfort en met de gripvaste profielzolen blijf je stevig op de grond staan. Ga voor speciaal ontworpen hoge damessneakers die aansluiten bij de behoeften van jouw favoriete sport. En met een streetwear-look ben je klaar voor wat de dag je ook brengt.


Alle bewegingsvrijheid


We maken onze hoge sneakers voor dames in verschillende stijlen, zodat je altijd een model vindt dat bij je past. Kies voor flexibele, rekbare materialen die je volledige en natuurlijke bewegingsvrijheid geven. Tijdens de warming-up zorgen ademende materialen voor een goede luchtcirculatie rond je voeten. Zo raak je overtollige warmte snel kwijt en kun je je langer focussen. Ga je op pad tijdens wisselvallig weer? Kies dan voor modellen met een waterafstotende finish of membraan, zodat je droog en beschermd blijft.


De ondersteuning die je verdient


Ben je een fanatiek hardloper, voetballer of golfer? Welke sport je ook beoefent, bij het verleggen van je grenzen worden je spieren en gewrichten intensief belast. Onze veelgeprezen Air units absorberen de energie van je bewegingen en veren vervolgens terug. Zo stuwen ze je voort bij elke stap. Onze hoge schoenen voor dames hebben superzachte foamdemping in de binnenzool, waarmee de impact van elke stap, sprong en landing wordt geabsorbeerd. Dat helpt vermoeidheid te voorkomen en het risico op blessures te verminderen.


Geef alles wat je hebt


Van trainingen na het werk tot belangrijke wedstrijden: met onze hoge damesschoenen presteer je op je best. Door de speciaal ontworpen reliëfzones heb je optimale balcontrole. Zo kun je nauwkeurige bewegingen en krachtige goals maken. Daarnaast geven onze noppendesigns je de grip die je nodig hebt, ongeacht de ondergrond waarop je speelt. Kies voor diepe noppen die zich vastzetten in het gras, of ga voor lagere profielen voor stabiliteit en zelfvertrouwen op kunstgras. Bekijk ons assortiment sokschoenen en veterschoenen om de perfecte pasvorm te vinden.


Verbeter je golfspel


Kies voor hoge sneakers voor dames uit onze golfcollectie als je de baan op gaat. Spikes op de profielzool zorgen voor perfecte grip, krachtige swings en precisie bij het putten. Voor demping onder de voeten zijn Air Zoom units in een lagere positie geplaatst. Zo combineer je maximale energieteruggave met verbeterde stabiliteit tijdens je slag. De kraag met zachte padding houdt alles stevig op zijn plaats.


Blik op de toekomst


Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe mee en shop hoge Nike sneakers voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Daarnaast maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.