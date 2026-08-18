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Nike Air Force 1 dames

(17)
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Damesschoen
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Damesschoen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 '07 'Florette'
Nike Air Force 1 '07 'Florette' Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 'Florette'
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Net binnen
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Kinderschoenen
Nike Air Force 1 LV8
Kinderschoenen
€ 109,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 149,99
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Kleuterschoenen
Nike Force 1 Low
Kleuterschoenen
€ 79,99
Nike Air Force 1 '07 Mid
Nike Air Force 1 '07 Mid Damesschoenen
Nike Air Force 1 '07 Mid
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Custom damesschoenen
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Nike Air Force 1 Low By You
Custom damesschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1 Mid By You
Nike Air Force 1 Mid By You Custom damesschoenen
Customize
Customize
Nike Air Force 1 Mid By You
Custom damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Custom damesschoenen
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Nike Air Force 1 High By You
Custom damesschoenen
€ 169,99

Air Force 1 voor dames: ongeëvenaard comfort, baanbrekende stijl

De Air Force 1 voor dames, ontworpen door Bruce Kilgore in 1982, is een stijlicoon geworden door de vintage feel en het minimalistische silhouet. De Air Force 1 werd ontworpen als basketbalschoen en was als eerste sneaker met luchtdemping in de hak een ware revolutie in de sneakerwereld.

De innovatieve eigenschappen van de Nike Air Force 1 sneakers voor dames helpen je je doelen te bereiken. De zachte middenzool zorgt voor een licht gevoel en comfort, de hele dag door. De gestikte overlays geven je extra ondersteuning en stevigheid op de momenten dat je dat nodig hebt. De buitenzool met groeven is flexibel en lichtgewicht. Niets houdt je dus tegen om te rennen en springen waar en wanneer je maar wilt.

Ook sinds de relaunch in 1986 blijven de Nike Air Force 1 sneakers voor dames cutting edge en innovatief. De nieuwe designs hebben frisse looks met een retro basketbal-twist. De Nike Air Force 1 Pixel heeft een chunky buitenzool en middenzool, plus het nieuwe cube-logo voor een edgy feel. De gelaagde look met de twee swoosh-logo's maakt van de Nike Air Force 1 Shadow een opvallende nieuwe uitvoering van de legendarische Air Force 1 sneaker.