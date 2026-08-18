Air Force 1 voor dames: ongeëvenaard comfort, baanbrekende stijl
De Air Force 1 voor dames, ontworpen door Bruce Kilgore in 1982, is een stijlicoon geworden door de vintage feel en het minimalistische silhouet. De Air Force 1 werd ontworpen als basketbalschoen en was als eerste sneaker met luchtdemping in de hak een ware revolutie in de sneakerwereld.
De innovatieve eigenschappen van de Nike Air Force 1 sneakers voor dames helpen je je doelen te bereiken. De zachte middenzool zorgt voor een licht gevoel en comfort, de hele dag door. De gestikte overlays geven je extra ondersteuning en stevigheid op de momenten dat je dat nodig hebt. De buitenzool met groeven is flexibel en lichtgewicht. Niets houdt je dus tegen om te rennen en springen waar en wanneer je maar wilt.
Ook sinds de relaunch in 1986 blijven de Nike Air Force 1 sneakers voor dames cutting edge en innovatief. De nieuwe designs hebben frisse looks met een retro basketbal-twist. De Nike Air Force 1 Pixel heeft een chunky buitenzool en middenzool, plus het nieuwe cube-logo voor een edgy feel. De gelaagde look met de twee swoosh-logo's maakt van de Nike Air Force 1 Shadow een opvallende nieuwe uitvoering van de legendarische Air Force 1 sneaker.