Nike Cyber Monday 2026

Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt voor heren
Nike N.A.C.
T-shirt voor heren
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Herenschoenen
30% korting
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Sabrina 3 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Initiator
Nike Initiator Hardloopschoen voor heren
Nike Initiator
Hardloopschoen voor heren
30% korting
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
29% korting
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Damesschoenen
Nike P-6000 SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
29% korting
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennistanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennistanktop voor dames
29% korting
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
28% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor heren
30% korting
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Luka 5 'Luka Lifestyle' Basketbalschoenen voor kids
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Basketbalschoenen voor kids
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
30% korting
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
30% korting
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT trainingstanktop voor heren
Nike N.A.C.
Dri-FIT trainingstanktop voor heren
30% korting
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
29% korting
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
30% korting

Nike Cyber Monday 2026: ontdek nieuwe looks

Ben je klaar voor een nieuwe look met sportkleding en schoenen uit de Nike Cyber Monday sale? We hebben deals klaarstaan uit de populairste lijnen voor heren, dames en kids, met alles van responsieve Air Max schoenen tot voetbalshirts in de kleuren van je favoriete team. Ben je op zoek naar een basislaag of juist naar een jack? Je vindt het allemaal in onze Nike Cyber Monday sale.

Steek je voeten in het nieuw met onze iconische sneakers. Onze schoenen zijn ontworpen voor ultieme veerkracht, waar je ook heen gaat. Ontdek hoeveel je kunt besparen op klassiekers zoals Nike Blazer sneakers, of ga voor stabiliteit en demping met Nike Air Max. Wat je ook kiest, ons responsieve foam in de middenzool zorgt dat je kilometer na kilometer comfortabel aflegt.


In onze Nike Cyber Week aanbiedingen vind je ook cosy essentials zoals hoodies en sweatshirts. Combineer ze met broeken of joggers van lichtgewicht fleece voor heerlijke warmte zonder extra gewicht. En kijk ook eens naar de Nike Cyber Monday 2026 deals voor sportkleding met Nike Dri-FIT technologie. Daarmee blijf je koel zodat je kunt sporten zonder afleiding.