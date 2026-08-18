Nike Cyber Monday 2026: ontdek nieuwe looks
Ben je klaar voor een nieuwe look met sportkleding en schoenen uit de Nike Cyber Monday sale? We hebben deals klaarstaan uit de populairste lijnen voor heren, dames en kids, met alles van responsieve Air Max schoenen tot voetbalshirts in de kleuren van je favoriete team. Ben je op zoek naar een basislaag of juist naar een jack? Je vindt het allemaal in onze Nike Cyber Monday sale.
Steek je voeten in het nieuw met onze iconische sneakers. Onze schoenen zijn ontworpen voor ultieme veerkracht, waar je ook heen gaat. Ontdek hoeveel je kunt besparen op klassiekers zoals Nike Blazer sneakers, of ga voor stabiliteit en demping met Nike Air Max. Wat je ook kiest, ons responsieve foam in de middenzool zorgt dat je kilometer na kilometer comfortabel aflegt.
In onze Nike Cyber Week aanbiedingen vind je ook cosy essentials zoals hoodies en sweatshirts. Combineer ze met broeken of joggers van lichtgewicht fleece voor heerlijke warmte zonder extra gewicht. En kijk ook eens naar de Nike Cyber Monday 2026 deals voor sportkleding met Nike Dri-FIT technologie. Daarmee blijf je koel zodat je kunt sporten zonder afleiding.