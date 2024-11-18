Nike atlete: Bebe Vio

BEBE VIO
Voor Bebe Vio bestaan er geen grenzen. Winnen kreeg door haar een nieuwe definitie toen ze de beste roelstoelschermer ter wereld werd. Deze Italiaanse atlete is een voorvechter van verandering.
Bebe Vio
Discipline: schermen
Nationaliteit: Italiaanse
Geboren: 4 maart 1997
"Mijn grootste daad van verzet is mijn terugkeer naar het schermen. Mensen zeiden dat ik dat niet zou kunnen, maar ik weigerde dat te geloven."
Als drievoudig Europees kampioen, viervoudig wereldkampioen en tweevoudig paralympisch kampioen is Bebe een enorm krachtige voorvechter van body positivity en inclusiviteit. Haar stijl weerspiegelt haar karakter bij het schermen: elegant, sober, atletisch.
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