India Sardjoe

2022 was het jaar dat B-Girl India de breakdancewereld veroverde. Binnen 6 maanden zette B-Girl India alles op zijn kop door op slechts 15-jarige leeftijd de Nederlandse, Europese en wereldkampioenschappen te winnen. En dat was nog maar het begin.

Laatste update: 7 augustus 2026
Leestijd: 2 min.
Nike atleet: India Sardjoe

India Sardjoe

Discipline: breakdance
Nationaliteit: Nederlands
Geboortedatum: 19 mei 2006

"Winnen doe ik om te groeien. Zo ga ik om met de diepte- en de hoogtepunten. Hard werken loont."

Lef straalt uit elke stunt, draai en rol. India moest al vroeg sterk in haar schoenen staan toen ze als meisje begon met voetballen in een team dat verder alleen uit jongens bestond. Die dapperheid heeft ze nog steeds. Twijfelen aan wat ze kan, is voor eigen risico.

Nike atleet: India Sardjoe

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Nike atleet: India Sardjoe

Voor het eerst gepubliceerd: 18 november 2024

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