Nieuwe saamhorigheid

Kun je ons vertellen welk gevoel je had toen je voor het eerst ging sporten?

BEBE: De eerste keer toen ik een schermzaal instapte, was ik helemaal onder de indruk van het geluid van de wapens: het ene tegen het andere, de geur van de zaal en de geur van het zweet. En het geschreeuw van alle mensen – het was overweldigend. Ik voelde kippenvel.