Nieuwe saamhorigheid

Het nieuwe erbij horen: Bebe Vio
Atleten*
Het is een zomer vol sport. Maar rolstoelschermer Bebe Vio ziet geen twee evenementen. In haar visie is er één. Waar verschillende atleten samen het grootste podium delen.
Op haar 11e veranderde Bebe Vio's leven nadat ze hersenvliesontsteking kreeg. Maar door sport vond ze een manier om uiting te geven aan zichzelf en een stem die de wereld op een andere manier naar atleten laat kijken. We spreken met Bebe over haar visie voor de toekomst, hoe ze een hele generatie inspireert en waarom sport niet enkel voor een kleine groep mensen is, maar voor iedereen die graag speelt.
Kun je ons vertellen welk gevoel je had toen je voor het eerst ging sporten?
BEBE: De eerste keer toen ik een schermzaal instapte, was ik helemaal onder de indruk van het geluid van de wapens: het ene tegen het andere, de geur van de zaal en de geur van het zweet. En het geschreeuw van alle mensen – het was overweldigend. Ik voelde kippenvel.
"De eerste keer toen ik een schermzaal instapte was geweldig... wat ik voelde, was kippenvel."
– Bebe Vio
Je hebt het gehad over hoe jongeren door sport geloof in zichzelf kunnen krijgen. Welk aspect van sport zorgt daarvoor en wat kunnen we ervan leren?
BEBE: Het mooiste van sport is het feit dat het voor een geweldig team en een geweldige groep mensen om je heen kan zorgen. Ze beginnen als je team, maar ze worden op een bepaalde manier ook familie van je. En of je nu jong of oud bent, sport is het beste wat er bestaat omdat het een echte familie om je heen creëert. Ik schonk altijd meer aandacht aan de jongere generatie omdat zij een cultuurverandering teweeg kunnen brengen, maar eigenlijk is sport voor iedereen.
"Of je nu jong of oud bent, sport is het beste wat er bestaat omdat het een echte familie om je heen creëert."
– Bebe Vio
De spotlight was vooral gericht op atleten zonder handicap, maar jij hebt dat compleet veranderd en hebt een nieuwe generatie atleten geïnspireerd om in zichzelf te geloven. Hoe houden we die mindset levend?
BEBE: Toen ik klein was, begon ik met staand schermen, want ik was niet gehandicapt. Toen ik 13 was begon ik met paralympische sport. En op de een of andere manier vond ik daar een compleet nieuwe wereld in, maar de emotie was hetzelfde, het gevoel was hetzelfde en de groep was waarschijnlijk nog beter. Dus het maakt niet uit of je een handicap hebt of niet. Waar het om draait, is dat je door sport een geweldige manier van zijn kunt creëren, en dat kan je ontzettend veel helpen.
"Ik vond een compleet nieuwe wereld, maar de emotie was hetzelfde, het gevoel was hetzelfde en de groep was waarschijnlijk nog beter."
– Bebe Vio
Hoe komt het dat sport ons samenbrengt?
BEBE: Doordat iedereen uniek is. Want sport bestaat uit mensen, bestaat uit atleten. Het mooiste aan met name parasport, is dat elke atleet een uniek verhaal heeft voordat hij of zij deel uitmaakt van de baan of op het voetbalveld staat.
Ik vind het leuk om para-atleet te zijn, want ik hou van de wereld waarin ik leef en ik vind het geweldig om de verhalen van alle soorten atleten te horen.
"Ik vind het leuk om para-atleet te zijn, want ik hou van de wereld waarin ik leef en ik vind het geweldig om de verhalen van alle soorten atleten te horen."
– Bebe Vio
Regisseur: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone
Fotograaf: Dali Geralle @dali.ggallery
Fotograaf: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro