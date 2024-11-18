Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen is van een andere planeet. Door zijn al van jongs af aan opmerkelijke prestaties is hij een prominente figuur geworden in de atletiekwereld.

Laatste update: 7 augustus 2026
Leestijd: 2 min.
Nike atleet: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Discipline: middellange- en langeafstandsloper
Nationaliteit: Noors
Geboren: 19-09-2000

"Als je beter gaat zijn dan alle anderen, moet je je ook gedragen alsof je beter bent dan alle anderen."

Jakob en zijn broers Henrik en Filip zijn hardloopkoningen. Jakob verpletterde records, is dominant op de 1500 m en liep 3218 m in minder dan 8 minuten, een prestatie die hij deelt met slechts één andere persoon.

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Voor het eerst gepubliceerd: 18 november 2024

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